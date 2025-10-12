Gurugram News : पंजाब में हत्या के दो भगौड़े अपराधी गुरुग्राम पुलिस से मुठभेड़ में काबू

किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे

दोनों गोली लगने से घायल हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। पंजाब में हत्या की वारदात में भगौड़े दो अपराधियों की गुरुग्राम पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने पुलिस टीम पर गोली चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधी घायल हो गए। जिन्हें काबू करके पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने रविवार को बताया कि दोनों यहां किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे पुलिस की सक्रियता से निष्क्रिय कर दिया।

पुलिस टीम के सभी सदस्यों को उपलब्ध सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराकर आरोपियों को सावधानीपूर्वक काबू करने की हिदायतें दी गई

जानकारी के अनुसार अपराध शाखा सेक्टर-39 में तैनात एएसआई अभिलाष को विश्वस्त सूत्रों से एक गुप्त सूचना मिली थी। बताया गया कि पंजाब में हत्या करने के मामलों में वांछित दो बदमाश बाइक पर सवार होकर गोल्प्ऊ कोर्स 200 फुटा रोड पर किसी बड़ी अपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। अभिलष ने इस सूचना को अपराध शाखा सेक्टर-39 इंचार्ज उप-निरीक्षक मोहित कुमार के सांझा किया। उन्होंने उच्चाधिकारियों को यह सूचना दी। आरोपियों को काबू करने के लिए सेक्टर-40 अपराध शाखा के उप-निरीक्षक ललित कुमार को भी सूचित किया गया।

अपराध शाखा सेक्टर-39 के साथ सेक्टर-40 अपराध शाखा की सांझा छापेमारी टीम गठित की गई। गठित की गई पुलिस टीम के सभी पुलिसकर्मियों को सूचना में बताए गए आरोपियों की कुख्यात/अपराधिक प्रवृति के बारे में बताया गया। पुलिस टीम के सभी सदस्यों को उपलब्ध सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराकर आरोपियों को सावधानीपूर्वक काबू करने की हिदायतें दी गई। पुलिस टीम को बताया कि आरोपी किसी बड़ी अपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में हंै, इसलिए उन्हें हर सूरत में काबू करके उनके द्वारा की जाने वाले वारदात को निष्क्रिय करना है।

पुलिस को देख भागने लगे, फायरिंग भी की

गठित की गई पुलिस टीम अपराधियों को काबू करने के लिए बताए गए स्थान गोल्फ कोर्स एक्सटेंसटन रोड पहुंची। सूचना में बताई गई बाइक को ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान सूचना में बताई गई बाइक पुलिस टीम को नजदीक गांव उमरीपुर रोड गुरुग्राम के पास दिखाई दी तो पुलिस टीम ने उसे रुकने का इशारा किया। बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार व्यक्तियों ने पुलिस टीम को देखकर बाइक को अधिक तेज रफ्तार से चलाना शुरू कर दिया। वे पुलिस से बचकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बाइक का पीछा किया गया तो बाइक पर पीछे बैठे युवक ने पुलिस टीम पर फायर किया। वे पुलिस से बचने के लिए बाइक को और तेज गति से भगाने लगे, जिसके कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक गिर गई। गिरते ही दोनों आरोपी अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे तो पुलिस टीम द्वारा हवाई फायरिंग करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी।

आरोपियों ने फिर से पुलिस टीम पर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आरोपी लगातार पुलिस टीम पर फायर करते रहे। इसी दौरान एक गोली एक गोली एएसआई अभिलाष की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी कार्यवाही करते हुए आरोपियों के पैरों में फायर किया तो दोनों आरोपियों के पैर में एक-एक गोली लगी। दोनों आरोपी वहीं पर घायल होकर गिर गए। पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों को काबू कर लिया।

अमृतसर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी

आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में अपना नाम नाम सुमित शर्मा (उम्र-21 वर्ष, शिक्षा 10वीं) निवासी मिलाप कॉलोनी जिला अमृतसर (पंजाब) व सुखमनजीत (उम्र-19 वर्ष, शिक्षा 12 वीं) निवासी साहदोवाल जिला अमृतसर (पंजाब) बताया। पुलिस टीम द्वारा घायल हुए दोनों आरोपियों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से दो पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, एक बाइक व घटनास्थल से 11 खाली खोल कारतूस (सात आरोपियों की तरफ से, चार पुलिस टीम की तरफ से फायर किए गए) बरामद किए गए। शुरुआत पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वे गुरुग्राम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। वारदात को अंजाम देने से पहले ही वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपी सुमित अगस्त-2025 में अमृतसर (पंजाब) में हत्या के केस में वांछित अपराधी है। आरोपी सुखमनजीत वर्ष-2022 में गांव महतो, जिला अमृतसर में हत्या करने के केस में उद्घोषित भगोड़ा है।

