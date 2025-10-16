Gurugram News : गुरुग्राम के दो सबसे व्यस्त चौराहों पर यातायात प्रबंधन का काम शुरू

गुरुग्राम यातायात पुलिस व आईआरटीई संबंधित नागरिक एजेंसियां मिलकर कर रहीं काम

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। गुरुग्राम यातायात पुलिस और इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (आईआरटीई) के साथ मिलकर मिलेनियम शहर के 22 प्रमुख चौराहों पर यातायात प्रबंधन प्रणालियों में क्रांति लाने का काम करेंगीं। दो सबसे व्यस्त चौराहों पर काम शुरू हो चुका है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को अनुशासित करने के लिए गुरुग्राम यातायात पुलिस आने वाले दिनों में नियमों को और सख्त करेगी। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के शहरी विकास सलाहकार दीपेंद्र सिंह देसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। गुरुग्राम पुलिस के आयुक्त विकास अरोड़ा, गुरुग्राम मेट्रो विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के सीईओ श्यामल मिश्रा, गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त डॉ. राजेश मोहन की भी मौजूदगी रही।

गुरुग्राम यातायात पुलिस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (आईआरटीई) द्वारा शुरू की गई और हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन (एचएमआईएफ) द्वारा एक अनूठी यातायात प्रबंधन पहल का उद्देश्य गुरुग्राम में यातायात प्रबंधन प्रणालियों में क्रांति लाना और 22 प्रमुख चौराहों पर सडक़ सुरक्षा प्रवर्तन को मजबूत करना है। राजीव चौक और शंकर चौक सहित दो चौराहों पर यातायात प्रबंधन में सुधार का काम शुरू हो चुका है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के तत्वावधान में गुरुग्राम के लिए टिकाऊ ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से ऑडिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां आईआरटीई के सडक़ सुरक्षा इंजीनियर भीड़भाड़ से संबंधित कारणों का अध्ययन करने के साथ-साथ कमजोर सडक़ उपयोगकर्ताओं के ट्रैफिक आंदोलन, उल्लंघन और व्यवहार संबंधी मुद्दों का निरीक्षण करते हैं।

बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्कूल क्षेत्रों के लिए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन उपायों का विकास करना

आईसीसीसी गुरुग्राम के बहुमूल्य समर्थन से 218 जंक्शनों के कैमरा इनपुट के माध्यम से इनकी निगरानी और विश्लेषण किया जाएगा।आईआरटीई के अध्यक्ष डॉ. रोहित बलूजा ने फोरेंसिक रोड सेफ्टी और ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑडिट की प्रगति और परिणामों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो शहर में वैज्ञानिक सडक़ सुरक्षा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए आईआरटीई इंजीनियरों के नेतृत्व में एक अग्रणी पहल है। ईजी रोड्स परियोजना के अनुसार आईआरटीई इंजीनियरिंग टीम ने 22 प्रमुख जंक्शनों और चौराहों पर फोरेंसिक सुरक्षा और ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑडिट करने में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस को विशेषज्ञ सहायता प्रदान की थी। बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्कूल क्षेत्रों के लिए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन उपायों का विकास करना।

