Gurugram News : नेत्रों के मामले में नहीं होनी चाहिए कोई लापरवाही : डॉ. त्रिलोकनाथ आहूजा

आश्रम हरि मंदिर पटौदी में नेत्र जांच शिविर में कही यह बात

Gurugram News (आज समाज) गुरुग्राम। नेत्र हमारे शरीर का अनमोल अंग हैं। ये हमें दुनिया का हर रंग दिखाते हैं। इनके मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मरणोपरांत नेत्रों का दान भी करना चाहिए, ताकि हमारे बाद भी हमारे नेत्र जिंदा रहें और किसी की राह को रोशन कर सकें। यह बात निरामया चेरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख डा. त्रिलोकनाथ आहुजा ने आश्रम हरि मंदिर पटौदी में नेत्र जांच शिविर में कही। रविवार को इस शिविर में 217 लोगों की नेत्र जांच की गई।

मुफ्त में कराए जाएंगे ऑपरेशन

आश्रम हरि मदिर पटौदी के प्रांगण में स्थित साध केयर हॉस्पिटल में एम्पथि फाउंडेशन के सौजन्य से निरामया चेरीटेबल ट्रस्ट द्वारा यह शिविर लगाया गया। महीने के पहले रविवार को नेत्र जांच शिविर इसी स्थान पर आयोजित किया जाता है। रविवार को इसमें 217 लोगों ने नेत्र जांच कराई। इनमें से 57 मरीज आंखों की कमजोरी से पीडि़त पाए गए। 33 मरीज मोतियाबिन्द से ग्रसित पाए गए।

उन्हें आहूजा हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और मुफ्त में ऑपरेशन कराए जाएंगे। 52 मरीजों की पिछले महीने आंखों की नजरें कमजोर पायी गयी थी, उन सभी मरीजों को इस महीने मुफ्त में चश्मे दिए गए। रविवार को 67 मरीजों की नजरें कमजोर पायी गयी। उनको अगले महीने के पहले सोमवार तीन नवंबर को चश्में दिए जाएंगे।

शिविर में हरि मंदिर आश्रम की तरफ से सुरेंद्र धवन के कार्यकर्ताओं ने व अन्य अधिकारियों ने अपनी सेवाएं दी। निरामया चेरीटेबल ट्रस्ट की तरफ से स्वयं डॉ. त्रिलोकनाथ आहूजा, लक्ष्य, आमिर, बिट्टू, खुशबू, लक्षिता, नितिन, चंचल, सुखदेव, राकेश, चिराग ने अपनी मह्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिव कुमार, कृष्ण कुमार के नेत्रदान का फॉर्म सुखदेव ने भरवाए।

