Gurugram News : गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय में चलाया गया विशेष सफाई अभियान

निगमायुक्त व अतिरिक्त निगमायुक्त सहित अधिकारियों व कर्मचारियों ने श्रमदान कर दिया स्वच्छ गुरुग्राम का संदेश

Gurugram News ((आज समाज) गुरुग्राम। स्वच्छता की दिशा में नगर निगम गुरुग्राम ने रविवार को अपने सेक्टर-34 कार्यालय परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर निगमायुक्त प्रदीप दहिया एवं अतिरिक्त निगमायुक्त रविन्द्र यादव ने स्वयं श्रमदान कर स्वच्छ गुरुग्राम का संदेश दिया। अभियान के दौरान निगमायुक्त और अन्य अधिकारियों ने एमसीजी कार्यालय के विभिन्न हिस्सों की सफाई की और कर्मचारियों को स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प दिलाया।

स्वच्छता हर नागरिक का कर्तव्य

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि साफ-सुथरे सार्वजनिक स्थल ही एक स्वच्छ शहर की पहचान होते हैं। स्वच्छता केवल एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। निगम की ओर से समय-समय पर विशेष सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े और आमजन इसमें सक्रिय भागीदारी निभा सकें। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति अपने घर, कार्यस्थल और आसपास के क्षेत्रों को साफ-सुथरा रखने में योगदान दे, तो गुरुग्राम को देश के स्वच्छ शहरों में शुमार किया जा सकता है।

अतिरिक्त निगमायुक्त रविन्द्र यादव ने भी उपस्थित कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि स्वच्छता में अनुशासन और निरंतरता आवश्यक है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल साफ-सफाई करना है, बल्कि कर्मचारियों और नागरिकों में यह भावना जगाना भी है कि वे हर दिन अपने आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखें। इस अवसर पर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सभी ने श्रमदान कर यह संदेश दिया कि मिशन स्वच्छ गुरुग्राम तभी सफल होगा, जब हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनी आदत बनाएंगे।

