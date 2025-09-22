Gurugram News : देश का प्रत्येक वर्ग स्वदेशी सामान को दे बढ़ावा: सांसद कार्तिकेय शर्मा

गुरुग्राम में क्षत्रिय महासभा का सम्मान समारोह में पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा

सांसद बोले, युवा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत

जीएसटी की नई दरें केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ी सौगात

Gurugram News | महेश शर्मा । गुरुग्राम। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भारत का युवा केवल भविष्य का नागरिक नहीं, बल्कि आज का नेतृत्व है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब युवा निर्भीकता से अपनी राय रखें और देश की नीतियों का हिस्सा बनें। वे सोमवार को फर्रुखनगर खंड के गांव हरिनगर (डूमा) में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं की ऊर्जा और रचनात्मकता पर टिका है। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए कहा कि यह सपना तभी साकार होगा जब शिक्षा, कौशल और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज स्टार्टअप और उद्यमिता देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुके हैं और सरकार ऐसी नीतियां बना रही है, जिससे युवा नौकरी पाने के साथ-साथ नौकरी देने वाले भी बनें। कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि ईपीबीजी के माध्यम से 18 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर दिया जा रहा : शर्मा

उन्होंने अपनी पहल ज्ञान गंगा केंद्र का भी जिक्र किया, जिसके तहत धार्मिक संस्थाओं और धर्मशालाओं की मदद से जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले समय में कोचिंग सेंटर स्थापित करने की योजना की जानकारी दी, जहां युवाओं को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि युवाओं को सही अवसर और मार्गदर्शन मिले तो भारत को विश्व नेतृत्व से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कार्तिकेय शर्मा ने क्षत्रिय समाज की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस समाज ने देश की रक्षा और शहादत में हमेशा अहम योगदान दिया है।

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कमी को जनता के लिए राहत बताते हुए सराहना की। साथ ही दुकानदारों और नागरिकों से स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और बिक्री को बढ़ावा देने की अपील की। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता करते हैं और यही लोकतंत्र की असली ताकत है।

36 जनसेवकों व विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों को किया सम्मानित

इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर महेन्द्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में 36 जनसेवकों और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही गुरुग्राम जिला अध्यक्ष के रूप में नवनियुक्त ठाकुर राजसिंह गौड़ और उनकी टीम को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। समारोह में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री ठाकुर संजय सिंह छौक्कर, राष्ट्रीय करणी सेना (पंजीकृत) के ठाकुर सूरज पाल सिंह अम्मू, प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर छगन सिंह राठौर, उद्योगपति कुंवर रवि चौहान और महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीना एन. सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे।

