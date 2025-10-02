Gurugram News : बुराई पर अच्छाई की जीत में हो हमारी भागीदारी: राजीव कुमार

ना बुरा करें, ना देखें और ना होने दें

दशहरा पर्व हमेंं देता है बुराई के खात्मे की सीख

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। यहां सेक्टर-10ए स्थित लायंस पब्लिक स्कूल में बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व स्कूल प्रबंधक ने स्कूल के स्टाफ व बच्चों के साथ धूमधाम से मनाया। इस दौरान रावण के पुतले का दहन करके यह सीख दी गई कि बुराई का अंत ऐसा ही होता है। इसलिए हमें सदा नेकी, अच्छाई ही अपने जीवन में अपनानी चाहिए। इस अवसर पर प्रिंसिपल दीपिंदर कौर, कॉर्डिनेटर अनीता वाधवा व ज्योति त्यागी भी मौजूद रहीं।दशहरा पर्व पर रावण का पुतला दहन से पूर्व अपने संदेश में स्कूल के प्रबंधक राजीव कुमार ने कहा कि हमें अपने जीवन में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी भागीदारी बुराई पर अच्छाई की जीत में हो। हम ना बुरा करें, ना देखें और ना होने दें। ऐसा करके हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं।

व्यक्ति तभी सफल है जब समाज में उसका योगदान हो

उन्होंने देश के भावी कर्णधार बच्चों को यह शिक्षा देते हुए कहा कि जीवन में सिर्फ अच्छा रोजगार पा लेना या बड़ी संपत्ति का मालिक हो जाना ही सफलता नहीं कहलाता, बल्कि हम समाज को क्या दे रहे हैं यह महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति तभी सफल है जब समाज में उसका योगदान हो। प्रबंधक राजीव कुुमार ने कहा कि दशहरा पर्व हमें यह शिक्षा भी देता है कि हमें सदैव अपने भाई के साथ खड़े रहना है। मर्यादा हमारा गहना होना चाहिए। भगवान राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण थे तो उन्होंने सोने की लंका को मिट्टी में मिला दिया। रावण के साथ उसका भाई नहीं था तो रावण का बहुत बुरा हश्र हुआ। उस समय के एक-एक पात्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।

राजीव कुमार ने कहा कि लायंस पब्लिक स्कूल बच्चों में शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण का भी काम करता है। उन्हें अच्छे नागरिक बनाने पर काम किया जाता है।विद्यालय की प्रिंसिपल दीपिंदर कौर ने कहा कि स्कूल ही ऐसा संस्थान है, जहां से बच्चे का सर्वांगीण विकास शुरू किया जाता है। यह उनके जीवन रूपी महल की नींव होता है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक महल या घर मजबूत नहीं होगा। इसलिए यहां पढऩे वाले हर बच्चे को शारीरिक, मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती है। देश के लिए अपना योगदान देने की शिक्षा बच्चों को दी जाती है।

