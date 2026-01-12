Gurugram News : भाजपा में कर्मठता व योग्यता की पूजा होती है: नायब सिंह सैनी

स्वामी विवेकानंद ने भारत की आत्मा को विश्व मंच पर स्थापित किया

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज विवेकानंद की जन्म जयंती का दिन हमारे लिए गर्व का दिन है। उन्होंने मां शीतला और गुरु द्रोण की पवित्र धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि श्री नबीन के आने से हरियाणा के युवाओं में नई उर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की आत्मा को विश्व मंच पर स्थापित किया। भारत को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई। वे सोमवार को यहां भाजपा कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत समारोह एवं स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह में बोल रहे थे।

आज के दिन सभी युवाओं को विवेकानंद जी के शब्दों उनके चरित्र और जीवन को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए

स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल एक संयासी नहीं, बल्कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवाओं को खुद पर विश्वास होना चाहिए। भगवान भी उस व्यक्ति की ही सहायता करते हैं जिनका खुद पर विश्वास हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन सभी युवाओं को विवेकानंद जी के शब्दों उनके चरित्र और जीवन को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम युग पुरूष स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहे है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह सुखद अनुभूति है।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नबीन को सरकार और संगठन का बड़ा अनुभव है। श्री नबीन युवाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में है।

उन्होंने कहा कि भाजपा में वंशवाद की नहीं कर्मठता और योग्यता की पूजा होती है। हमारी सरकार ने 11 वर्षों में हरियाणा की राजनीति की एक नई तस्वीर बनाई है। एक लाख 80 हजार से अधिक युवाओं को नौकरियां देने का काम किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से हमारी सरकार ने युवा नीति को गति दी है। युवाओं का सम्मान हो इसके लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि मैने विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि सरकार बनते ही 24 हजार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और यह वादा हमारी सरकार ने निभाया।

भाजपा सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है

नायब सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है।इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह, भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, मंत्री राव नरबीर सिंह, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, राज्य मंत्री राजेश नागर, युवा अधिकारिता मंत्री गौरव गौतम, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, प्रदेश प्रभारी युवा मोर्चा अभिनव प्रकाश, महामंत्री सुरेंद्र पुनिया तथा डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी एवं अजीत यादव, मेयर राजरानी मल्होत्रा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

