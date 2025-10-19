Gurugram News : गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री के साथ ही गोदामों के बाहर लगी भारी भीड़

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। दिवाली पर्व पर दो दिन तक ग्रीन पटाखे बेचे जाने के सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के बाद गुरुग्राम में पटाखों की खरीदारी के लिए गुरुग्राम ही नहीं, बल्कि पूरे एनसीआर से लोग पहुंचे। यहां पटाखा गोदामों के बाहर हजारों की संख्या में लोगों का हुजुम उमड़ पड़ा। पटाखा विक्रेताओं ने कई गुणा दामों में पटाखे बेचकर मोटी कमाई की। मुंह मांगे रुपये लोगों से वसूले गए। पटाखा गोदामों के पास सुरक्षा की कमी देखी गई। लोग वहां पर बीड़ी पी रहे थे, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। बताया जा रहा है कि बीड़ी पीने वाले गोदाम के मालिक व उनके स्टाफ के सदस्य थे।

कायदे से वहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए थी

यहां रेवाड़ी रोड पर गुरुग्राम का दूसरा गांव गाड़ौली में पटाखों के कई गोदाम हैं। गोदामों में पहले से ही दिवाली की तैयारियों को लेकर पटाखों की खेप भर दी गई थी। पहले तो पटाखों पर रोक की सूचनाओं के बीच लोग बैकडोर से पटाखे खरीद रहे थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से सिर्फ दो दिन ही पटाखों की बिक्री के निर्धारित किये गये तो पहले दिन रविवार को लोगों का हुजूम पटाखे खरीदने के लिए उमड़ पड़ा। इतनी ज्यादा भीड़ होने के बाद भी पटाखा गोदामों के आसपास से पुलिस नदारद रही। कायदे से वहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए थी।

पटाखे खरीदने आए लोगों ने जहां जगह मिली, वहीं पर अपनी गाडिय़ां खड़ी कर दीं। इस कारण से रेवाड़ी रोड जाम हो गया। जो लोग शहर में आ रहे थे या हरसरू, रेवाड़ी व अन्य तरफ जा रहे थे, वे भी यहां जाम में फंसे रहे। एक घंटे से भी ज्यादा का समय जाम से निकलने में लग रहा था। हालांकि जाम खुलवाने के लिए यातायात पुलिस जरूर नजर आई। सुबह गोदाम खुलने के इंतजार में लोग अलसुबह से ही पटाखे खरीदने पहुंच गए थे। पहले नंबर आने के चक्कर में लोग गेट से सटकर खड़े रहे। कई बार स्थिति भगदड़ जैसी बनी। अगर यहां भगदड़ मचती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।

