Gurugram News : मुख्य सडक़ों से धूल-मिट्टी हटाने से लेकर कचरा फैलाने वालों पर सख्त निगरानी तक

मिशन प्रदूषण मुक्त स्वच्छ गुरुग्राम में निगम की तेज रफ्तार कार्रवाई जारी

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और शहर में प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया जा रहा मिशन प्रदूषण मुक्त स्वच्छ गुरुग्राम लगातार गति पकड़ रहा है। पिछले 2-3 वर्षों में पहली बार चल रहे इस अभियान के तहत शहरभर में सफाई, धूल-मिट्टी हटाने, सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए निगम टीमें दिन-रात काम कर रही हैं।

निगम की टीमें प्रतिदिन प्रमुख सडक़ों से धूल-मिट्टी और खरपतवार हटाकर सडक़ पर जमा धूल को कम करने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही, सीएंडडी वेस्ट, बागवानी वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट को भी व्यवस्थित रूप से उठाया जा रहा है। इसके अलावा शहर के सभी गार्बेज वर्नेबल प्वाइंटों पर विशेष फोकस कर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम की 18 मैकेनाइज्ड सडक़ सफाई मशीनें रात भर शहर की मुख्य सडक़ों पर तैनात रहती हैं। पेड़ों और सडक़ों पर टैंकरों से शोधित पानी का छिडक़ाव भी लगातार किया जा रहा है।

निगम ने सार्वजनिक स्थानों, ग्रीन बेल्ट, नालों और खाली जमीनों पर कचरा या मलबा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) की पालना सुनिश्चित करने के लिए फायर-ऑन-वेस्ट की घटनाओं की भी लगातार निगरानी की जा रही है। जहां भी कचरे में आग लगने की सूचना मिलती है, निगम टीमें तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पा रही हैं।

गुरुवार को कई क्षेत्रों में चला विशेष सफाई अभियान

गुरुवार को निगम टीमों ने अतुल कटारिया चौक से सिग्नेचर टावर चौक, सेक्टर-61/62 रोड, सेक्टर-23ए, ओल्ड एसपीआर, डूंडाहेड़ा, शीतला माता रोड, सेक्टर-47 रोड, सेक्टर-46, साइबर पार्क से बख्तावर चौक, लेबर चौक सेक्टर-21/22 रोड, सेक्टर-45/46 डिवाइडिंग रोड, एमजी रोड, शोभा सिटी रोड, ओल्ड व न्यू रेलवे रोड सहित कई क्षेत्रों में सफाई की। स्वच्छता टीमों ने स्ट्रीट वेंडर्स को अपने यहां डस्टबिन रखने के लिए जागरूक किया, जिस पर कई वेंडर्स ने तुरंत डस्टबिन व्यवस्था की।

यह भी पढ़े:- Youth Festival : गुरुग्राम विवि में 12 से 14 नवम्बर तक होगा युवा महोत्सव: डा. संजय कौशिक