Gurugram News : छोटी दिवाली पर भी मिठाइयां, बर्तन, कपड़ों की लोगों की खूब की खरीदारी

गुरुग्राम में छोटी दिवाली पर सदर बाजार स्थित रेवाड़ी स्वीट्स पर मिठाई खरीदने को लगी भीड़ व सदर बाजार में खरीदारी करते लोग।
  • धनतेरस के बाद छोटी दिवाली पर भी लोगों ने जमकर की खरीदारी
  • बिजली की लडिय़ों से सजाया गया है पूरा शहर

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। शहर में रविवार को छोटी दिवाली के अवसर पर मिठाई की दुकानों, सजावट के सामान की दुकानों, बिजली की लडिय़ों की दुकानों और गिफ्ट की दुकानों पर लोगों ने खूब खरीदारी की। धरतेरस के बाद छोटी दीवाली पर भी दुकानदारों की चांदी रही। मॉल्स हो या शहर के बाजार, हर जगह ग्राहकों की अपार भीड़ नजर आई। साथ ही दिवाली को लेकर शहर में बिजली की लडिय़ों से भव्य सजावट की गई है।
धनतेरस से दिवाली के पांच दिवसीय पर्व का शुभारंभ हो गया। दिवाली त्योहार को लेकर पिछले कई दिनों से गुरुग्राम में इमारतें रंग-बिरंगी लडिय़ों से जगमगा रही हैं। हवाई चित्र से देखा गया तो गुरुग्राम किसी बड़े विकसित शहर से कम नजर नहीं आया। पूरा गुरुग्राम रंगीन रोशनी से नहाया हुआ नजर आया।

बाजारों के साथ-साथ मॉल्स में भी ग्राहकों की काफी भीड़ रहे

नए गुरुग्राम की सजावट से यह क्षेत्र बैंकॉक जैसा नजर आया। हर इमारत रंगीन रोशनी से बेहद ही खूबसूरत नजर आई। दीवाली पर्व को लेकर दिनभर लोगों ने बाजारों में खरीदारी की। घर में पूजा के हिसाब से, घर की सजावट के हिसाब से, रंगोली आदि के हिसाब से सामान की खरीदारी की। बाजारों के साथ-साथ मॉल्स में भी ग्राहकों की काफी भीड़ रहे। बाजार, मॉल्स के अलावा मेट्रो में भी भीड़ बहुत अधिक थी।

पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष अमावस्या को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली मनाई जाती है। रविवार को देशभर में छोटी दिवाली का पर्व मनाया गया। इस पर्व पर गणेश जी, मां लक्ष्मी, हनुमान जी और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। घर में दीपक जलाना भी शुरू माना जाता है। इससे न सिर्फ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलती है। देश के कई राज्यों में छोटी दिवाली को काली चौदस, नरक चतुर्दशी, भूत चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है।

