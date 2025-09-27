Gurugram News : एवीएल36 सोसायटी में गूंजे मां भगवती के भजन, भव्य झांकियां भी दिखीं

कलाकारों ने धार्मिक गीतों पर नृत्य करके भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया

मां वैष्णो देवी मंदिर के जैसा प्रतीकात्मक दरबार सजाया गया

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। नवरात्र के पर्व के उपलक्ष्य में यहां सेक्टर-36 स्थित एवीएल सोसायटी में माता की चौकी भजन संध्या आयोजित की गई। इस अवसर पर गोल्डन कलर में भव्य मां का दरबार सजाया गया। ज्योत प्रज्जवलित करके माता की चौकी का शुभारंभ किया गया।माता की चौकी के अवसर पर कई दिन पहले से ही सोसायटी और मंदिर पार्क की बिजली की लडिय़ों से भव्य तरीके से सजाया गया। पूरे मंदिर पार्क में रोशनी की व्यवस्था की गई, ताकि माता की चौकी के अवसर पर किसी तरह की परेशानी ना हो। मंदिर में भी सजावट की गई। मंदिर को विशेष तौर पर सजाया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने धार्मिक गीतों पर नृत्य करके समां बांध दिया।

गीतों पर भक्त भी जमकर झूमे। बच्चों, महिलाओं में सबसे अधिक उत्साह रहा। सभी ने जमकर डांस किया। माता की चौकी में कलाकारों द्वारा जीवंत झांकियां भी दिखाई गई। श्रीकृष्ण, राधा का नृत्य काफी मनमोहक रहा। श्रीकृष्ण जी के अलग-अलग रूपों में कलाकारों का नृत्य भी खास रहा। मोर पंखों के साथ श्रीकृष्ण बने कलाकार ने भी अमिट छाप छोड़ी। इस अवसर पर भोले के भक्तों के रूप में कलाकारों ने भी धमाल मचाया। विशालकाय शिवलिंग उठाकर लाए कलाकारों ने करीब एक घंटे तक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शेष नाग बने एक कलाकार ने भी धूम मचाई।

