Gurugram News : कॉन्ट्रेक्टर्स तय सीमा में कार्य पूरा करें: निदेशक विपिन गुप्ता

डीएचबीवीएन में 11 केवी फीडरों के विस्तारण के संबंध में हुई समीक्षा बैठक

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क )गुरुग्राम। मंडल आयुक्त हिसार एवं प्रबंध निदेशक दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अशोक कुमार गर्ग के निर्देशानुसार आज स्थानीय हेतरी हाउस कार्यालय में निगम के निदेशक (ऑपरेशन एवं प्रोजेक्ट) विपिन गुप्ता ने बैठक की।दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए स्थापित किए जाने वाले नए 11 केवी फीडरों के विस्तारण के संबंध में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इनकी प्रगति और तह समय सीमा में कार्य संपन्न करने के लिए संबंधित कांट्रैक्टर्स को निर्देश दिए गए। उनको सर्वे अनुसार सारी सामग्री, खंबे, केबल, कन्डक्टर आदि लाने, उसकी जांच करवाने, उसे लगाने और समयबद्ध फीडरों को चालू करने में तेजी लाने के आदेश दिए।

बैठक में 11 केवी फीडर पर किए गए सभी कार्यों, मैटेरियल्स, तह समय सीमा आदि की समीक्षा भी की गई

इस बैठक में डीएचबीवीएन के विभिन्न जिलों एवं सर्कल में गुरुग्राम एक में 133, गुरुग्राम दो में 87, फरीदाबाद में 101, रेवाड़ी में 270, हिसार में 135, सिरसा में 218, जींद में 145, भिवानी 180, चरखी दादरी में 61, 11 केवी फीडर लगाए जाने और विस्तारित किए जाने हैं। इसके तहत एचटी और एलटी फीडरों आदि का विस्तार होना है। बैठक में 11 केवी फीडर पर किए गए सभी कार्यों, मैटेरियल्स, तह समय सीमा आदि की समीक्षा भी की गई।

इस बैठक में दिल्ली (ऑपरेशन) जोन के मुख्य अभियंता विनोद कुमार अग्रवाल, हिसार (ऑपरेशन) जोन के मुख्य अभियंता राजेंद्र कुमार सभरवाल, प्लानिंग, डिजाइनिंग एवं कंस्ट्रक्शन के मुख्य अभियंता कृष्ण स्वरूप सहित संबंधित अधीक्षण अभियंताओं सीएस जाखड़, अनुपम कटियार एवं अधिकारियों ने भाग लिया। सभी ऑपरेशन सर्कल में किए जा रहे विकास कार्य में विस्तार से चर्चा के लिए बैठक में ऑपरेशन अधीक्षण अभियंता हिसार के फहीम रजा नकवी, सिरसा के कुलदीप अत्री, जींद के एमएल सुखीजा, भिवानी के विनोद पूनिया, नारनौल के जोगेंद्र हुड्डा, रेवाड़ी के प्रदीप चौहान, गुरुग्राम एक के श्यामवीर सैनी, गुरुग्राम-2 के मनोज यादव, फरीदाबाद के जितेंद्र ढुल, पलवल के रंजन राव, जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ, वेबकोस के प्रोजेक्ट मैनेजर विनीत चौधरी आदि उपस्थित रहे।

