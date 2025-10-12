Gurugram News : हर गरीब, पीडि़त परिवार के साथ के साथ खड़ी है कांग्रेस: पंकज डावर

कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने सेक्टर-12ए में झुग्गियों में रहने वाले पीडि़तों से की मुलाकात

जिला कांग्रेस (शहरी) के जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने रविवार को यहां सेक्टर-12 में पीडि़त झुग्गियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की। सरकार के आदेशों पर डीटीपी द्वारा तोड़ी गई उनकी झुग्गियों को लेकर रोष प्रकट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सदा गरीबों, पीडि़तों के साथ खड़ी है। उन्हें न्याय दिलाने के लिए सडक़ से संसद तक कांगे्रस का हर नेता लड़ाई लड़ेगा।

पंकज डावर के पहुंंचते ही झुग्गियों में रहने वाले लोग मायूसी से उनके पास आए और एक बार फिर से अपना दुख प्रकट किया। उनके समक्ष अपनी मेहनत, मजदूरी करके बनाई गई झुग्गियों को तोड़े जाने के बाद की बदहाली दिखाई। सरकार के अत्याचार पर गरीबों ने उनसे यह उम्मीद जताई कि वे उनकी कठिनाई को उठाकर सरकार तक पहुंचाएंगें। पीडि़त झुग्गियों के परिवारों को सांत्वना देते हुए कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि वे उनका दुख समझ सकते हैं। सिर पर से छत का छिन जाना किसी बड़ी आपदा से कम नहीं है।

जिन गरीबों को फ्लैट देने के सपने दिखाए गए थे, उनकी झुग्गियों तक को तोड़ दिया गया, यह गरीबों के साथ अन्याय और उन पर अत्याचार है

प्रशासन के इस कार्य को किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों को फ्लैट देने के सपने दिखाए गए थे, उनकी झुग्गियों तक को तोड़ दिया गया, यह गरीबों के साथ अन्याय और उन पर अत्याचार है। ऐसे अत्याचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने फिर से दोहराया कि अगर अवैध कब्जों को तोडऩे की बात सरकार और प्रशासन कर रहा है तो रसूखदार लोगों के कब्जे हटाकर दिखाए। शहर में कोई अस्पताल सडक़ पर कब्जा किए हुए है तो कोई होटल रास्ते पर कब्जा किए हुए है।

एकतरफा काम करने की सोच वाली व्यवस्था लोकतंत्र में ठीक नहीं है

ऐसे लोगों की तरफ आंख उठाकर देखने की भी अधिकारी हिम्मत नहीं कर रहे। गरीबों पर दबंगई दिखाने वाले डीटीपी शिकायतें देने के बाद भी किसी कब्जे को तोडऩे की नहीं सोच रहे। जो लोग उनके समक्ष कब्जे तोडऩे की बात करते हैं, उन्हें डीटीपी द्वारा धमकी दी जाती है। उनकी टीम के लोग धक्का-मुक्का करते हैं। उनकी बात को सुनने की बजाय उनका अनादर किया जाता है।पंकज डावर ने कहा कि दबंगई गरीबों पर तो दिखाई जाती है, लेकिन प्रभावशाली लोगों द्वारा किए गए कब्जों की शिकायत सुनना भी डीटीपी को मंजूर नहीं है। उन्हें हर किसी की शिकायत सुननी चाहिए और उन पर संज्ञान लेना चाहिए। एकतरफा काम करने की सोच वाली व्यवस्था लोकतंत्र में ठीक नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि जिन परिवारों की झुग्गियां तोड़ी गई हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है।

