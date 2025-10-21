Gurugram News : सफाई एवं कचरा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा: प्रदीप दहिया

मंगलवार को निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने सफाई संबंधी उच्च प्राथमिकता परियोजनाओं की समीक्षा की

गुरुग्राम। शहर की सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। निगम की स्वच्छता टीमें प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और नागरिकों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने में जुटी हुई हैं।मंगलवार को निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने शहर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड में काम करें, ताकि शहर में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे।

सिकंदरपुर प्वाइंट को बेहतर ढंग से विकसित किया जाएगा

निगम कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने उच्च प्राथमिकता वाली सफाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। निगमायुक्त ने सेकेंडरी कचरा कलेक्शन प्वाइंटों के निर्माण और उनकी व्यवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिकंदरपुर प्वाइंट को बेहतर ढंग से विकसित किया जाएगा। इसके तहत वहां चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है, सुंदर पेंटिंग की जाएगी और सामने बड़े गमले रखे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी सेकेंडरी प्वाइंट के बाहर कचरा नहीं आना चाहिए और इसके लिए वहाँ राउंड द क्लॉक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इससे निगरानी बढ़ेगी और कलेक्शन प्वाइंट व्यवस्थित रहेंगे। इसके साथ ही सेकेंडरी कचरा कलेक्शन प्वाइंटों से नियमित कचरा उठान की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में बताया गया कि बेरीवाला बाग, कन्हैयी व सिकंदरपुर सेकेंडरी कचरा कलेक्शन प्वाइंटों पर चारदीवारी का कार्य पूरा कर लिया गया है।

बैठक में निगमायुक्त ने मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) विकसित करने के भी निर्देश दिए, ताकि कचरे का पुन: उपयोग और रिसाइक्लिंग सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन सडक़ों की सफाई दिन के समय मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन से संभव है, वहां दिन में सफाई कराई जाए और इसकी प्रभावी निगरानी भी सुनिश्चित की जाए। कुछ एमआरएफ सीएसआर फंड के तहत विकसित किए जाएंगे। इसके तहत नगारो के साथ जल्द ही एमओयू किया जाएगा।इसके अतिरिक्त निगमायुक्त ने बागवानी कचरा, स्ट्रे कैटल और अवैध कचरा डंपिंग करने वालों के खिलाफ प्रभावी और तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

ऐसी सख्त कार्रवाई से नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि ऐसी सख्त कार्रवाई से नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में मदद मिलेगी। शहर की मुख्य सडक़ों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और सफाई कार्य की निगरानी बढ़ाई जाएगी। शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निगम प्रशासन हर स्तर पर सक्रिय है और इसे लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त रविन्द्र यादव, संयुक्त आयुक्त डा. नरेश कुमार, विशाल कुमार व रविन्द्र मालिक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

