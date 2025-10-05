Gurugram News : उल्लास द स्कूल फेयर में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मचाई धूम

रोटरी पब्लिक स्कूल सेक्टर-23 में हुआ कार्यक्रम

Gurugram News (आज समाज) गुरुग्राम। रोटरी पब्लिक स्कूल सेक्टर-23 में वार्षिक स्कूल मेला उल्लास-द स्कूल फेयर आयोजित किया गया। इसमें विशिष्ट अतिथियों, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों, रोटेरियन्स, अभिभावकों और छात्रों की भारी भागीदारी रही। रोटरी क्लब गुरुग्राम के अध्यक्ष एवं रोटरी सर्विस ट्रस्ट के चेयरमैन सुभाष चंद सिंगला तथा स्कूल प्रबंधन समिति के चेयरमैन एवं पूर्व अध्यक्ष अनिल जैन ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत एक आत्मिक दुर्गा वंदना से हुई, जो शक्ति और संरक्षण की देवी को समर्पित थी।

इसके बाद फैशन वॉक प्रतियोगिता, बम्पर पुरस्कार ड्रॉ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा-फैशन वॉक प्रतियोगिता, जिसमें अभिभावकों ने अपने अंदाज में मंच पर जलवा बिखेरा। विजेताओं को विशेष पुरस्कारों से नवाजा गया। इस प्रतियोगिता में अभिभावकों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।

मेले में अनेक रोचक स्टॉल्स लगाए गए

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में गरबा और हरियाणवी नृत्य शामिल रहे। स्कूल के रॉक बैंड रॉक एंड रोटरी ने एक जोशीली प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मेले में अनेक रोचक स्टॉल्स लगाए गए थे। कार्यक्रम के दौरान अकॉलैड्स पुरस्कार वितरण समारोह भी किया गया, जिसमें अकादमिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। विशेष पुरस्कार उन छात्रों को प्रदान किए गए जो स्कूल के प्रोफेशनल बैंड के सदस्य रहे हैं।

