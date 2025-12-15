Gurugram News : दो बदमाशों द्वारा बादशाहपुर में कब्जा कर किए निर्माणों पर चला बुल्डोजर

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम गुरुग्राम ने की कार्रवाई

जमीनों पर अवैध कब्जा करके करते थे कमाई

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा करके उन्हें कमाई का जरिये बनाने के दो अपराधियों पर नगर निगम का बुल्डोजर चला। कब्जा की गई जमीनों को छोडऩे के बदले या तो वे पैसे लेते थे या फिर वहां पर किसी को दुकान आदि चलाने की एवज में वसूली करते थे। सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम गुरुग्राम की ओर से उनके अवैध निर्माणों को ढहाकर जमीन को खाली करवाया गया।

जानकारी के अनुसार बादशाहपुर के रविदास मोहल्ला निवासी रवि पुत्र शेर सिंह ने नगर निगम गुरुग्राम की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। वह बादशाहपुर शमशान घाट के सामने नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करके उसका व्यवसायिक उपयोग कर रहा था।

नगर निगम के बुल्डोजर से सभी निर्माणों को ढहाकर सरकारी जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया गया

यह कब्जा खसरा नंबर 39/24 की भूमि पर किया गया था। पिछले करीब पांच साल से उसने यह अवैध कब्जा कर रखा था। सोमवार को नगर निगम गुरुग्राम की टीम पूरी तैयारी के साथ उसके द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई। नगर निगम के बुल्डोजर से सभी निर्माणों को ढहाकर सरकारी जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया गया।

मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी रवि के खिलाफ बादशाहपुर पुलिस थाना में कई केस दर्ज हैं। उसका काफी गंभीर अपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ आम्र्स एक्स, एक्साइज एक्ट समेत कई धाराओं में पांच एफआईआर दर्ज हैं। बताया गया कि आरोपी का हिंसक प्रवृत्ति का इतिहास रहा है। उसका संबंध टिल्लू गैंग से पाया गया है। आरोपी रवि एक आदतन अपराधी एवं गैंग सदस्य है। पूर्व में आरोपी/सह-आरोपी न्यायिक हिरासत में होने के कारण उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था।

संपत्ति कब्जा करके दी गई थी किराये पर

दूसरे आरोपी नरेंद्र द्वारा भी किए गए अवैध कब्जों को ढहाया गया। आरोपी का नाम नरेंद्र उर्फ टिल्लू पुत्र शेर सिंह है। यह आरोपी रवि का भाई है। आरोपी नरेंद्र द्वारा भी नगर निगम गुरुग्राम की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। यह संपत्ति भी उसी जगह पर थी। नरेंद्र द्वारा इस संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसे किराये पर दिया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी नरेंद्र उर्फ टिल्लू के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। इनमें आम्र्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम, तथा आईपीसी की गंभीर धाराएं-302, 307, 397, 353, 332 आदि शामिल हैं। वर्ष 2012 से 2025 के बीच उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, अवैध हथियार एवं शराब से संबंधित कई एफआईआर दर्ज की गई। इस आरोपी का संबंध भी टिल्लू गैंग से बताया गया है।

नरेंद्र के खिलाफ बादशाहपुर पुलिस थाना में 11 केस, खेडक़ीदौला थाना में एक केस व गुरुग्राम के सेक्टर-17-18 थाना में एक केस दर्ज है। पुलिस आंकलन एवं जोखिम श्रेणी से उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी का अपराधिक प्रोफाइल हाई रिस्क श्रेणी में आती है। वह एक गैंग में सक्रिय, हिंसक प्रवृत्ति वाला आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पूर्व में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि खाली जमीन देखकर उस पर कब्जे कर लेना इन आरोपियों की आदत में शुमार है। अवैध कब्जा की हुई जमीन को छोडऩे के बदले वे पैसे ऐंठते हैं। साथ ही वे उस जमीन पर दुकानदारों से 100 रुपये रोजाना लेते थे।

