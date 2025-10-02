Gurugram News : बिनौला गांव के पास कपड़ों के वेयरहाउस में लगी आग

डेढ़ दर्जन से अधिक फायर बिग्रेड की गाडिय़ां आग बुझाने मेें लगी

Gurugram News (आज समाज नेटवर्क )गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर नेशनल हाइवे-48 स्थित बिनौला गांव के पास कपड़ों के एक वेयरहाउस में गुरुवार को भीषण आग लग गई। कई किलोमीटर तक आग के बीच से धुआं निकलता नजर आया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाडिय़ां मौके पर पहुंची और आग बुझानी शुरू की। समाचार लिखे जाने तक आग बुझायी जा रही थी।

जानकारी के अनुसार दमकल विभाग को सुबह करीब नौ बजे बिनौला गांव के पास फैलकॉन अपैरल्स कंपनी के कपड़ों के एक वेयरहाउस में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती गई और विकराल रूप धारण कर लिया। जिस वेयर हाउस में यह आग लगी, उसमें यह वेयर हाउस एक प्रमुख टेक्सटाइल कंपनी का है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल खराबी माना जा रहा है। वेयर हाउस कर्मचारियों की ओर से आग की सूचना तुुरंत ही दमकल विभाग को दी गई। मानेसर से फायर ब्रिगेड की दो गाडिय़ां मौके पर पहुंचीं।

आग का विकराल रूप देखते हुए मानेसर के अलावा गुरुग्राम, पटौदी व अन्य आसपास के फायर स्टेशनों को सूचना देकर गाडिय़ां मंगवाई गई। दमकल विभाग के कर्मचारी कड़ी मशक्कत से आग बुझाने में जुटे रहे। आग की इस घटना से बिनौला में अन्य वेयरहाउस व फैक्ट्रियों को अलर्ट कर दिया गया। सभी को सुरक्षा उपाय के निर्देश दिए गए।फायर ब्रिगेड अधिकारी नरेंद्र के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे आग लगने की कॉल फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम में मिली थी। कुछ ही देर में मानेसर से आग बुझाने के लिए गाडिय़ां मौके पर पहुंचीं। विभाग के कर्मचारी आग बुझाने के काम में जुटे हैं।

यह भी पढ़े:- Gurugram News: गुरुग्राम में कपड़ों के वेयरहाउस में लगी आग