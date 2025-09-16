Solid Waste Management Special Planning: दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर साफ होंगे गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद

सरकार ने शुरू की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्पेशल प्लानिंग
Solid Waste Management Special Planning (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद को दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर साफ करने के लिए सरकार ने स्पेशल प्लानिंग शुरू का दी है। खुद शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने इन तीन जिलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्पेशल प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है।

ठोस कचरा प्रबंधन की योजनाओं को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। गत दिवस चंडीगढ़ में देश भर की 42 एजेंसियों के साथ इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री गोयल बैठक की कर चुके है। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, महानिदेशक पंकज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

एनसीआर एरिया में सरकार का फोकस

विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा में सफल निविदा प्रक्रिया के बाद इन एजेंसियों को राज्य सरकार के साथ काम करने का एक अलग और सकारात्मक अनुभव मिलेगा। सरकार एनसीआर एरिया में काफी फोकस कर रही है, इसको देखते हुए इन तीन जिलों के लिए ये कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके लिए इन शहरों के लिए शेष हरियाणा की अपेक्षा अलग से प्रस्ताव अनुरोध दस्तावेज तैयार किए जाएंगे।

अदायगी में देरी नहीं होगी

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने सफाई एजेंसियों को भरोसा दिलाया कि परियोजनाओं के तहत किसी भी प्रकार की अदायगी में देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर एजेंसियों के साथ हैंड होल्डिंग कर खड़ी रहेगी और उनके द्वारा दिए गए उपयोगी सुझावों को भी आगामी आरएफपी में शामिल किया जाएगा।

निगमों में खाली नहीं रहेगा कमिश्नर का पद, डीसी को लिंक अधिकारी बनाया

हरियाणा में नगर निगमों में अब कमिश्नर का पद खाली नहीं रहेगा। सरकार ने प्रदेश में नगर निगमों का सुचारु कार्य संचालन सुनिश्चित करने के मकसद से संबंधित जिले के उपायुक्त को उस नगर निगम आयुक्त का लिंक अधिकारी नामित किया है।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेशानुसार, यदि ट्रांसफर, सेवानिवृत्ति, छुट्टी, प्रशिक्षण, दौरे अथवा चुनावी कार्य के कारण किसी नगर निगम आयुक्त का पद रिक्त रहता है, तो संबंधित जिले का उपायुक्त उस नगर निगम आयुक्त का कामकाज देखेगा।

