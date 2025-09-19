Bathinda Blast Case : मानव बम बनाने की जुगत में था गुरप्रीत

बठिंडा ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, युवक ने बम बनाकर करना था सेना पर हमला

Bathinda Blast Case (आज समाज), बठिंडा : पिछले दिनों बठिंडा के गांव जींदा में घर में हुए दो विस्फोट केस में अहम खुलासा हुआ है। इस विस्फोट में घायल युवक गुरप्रीत सिंह ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह बम बनाने की कोशिश कर रहा था इसी दौरान विस्फोट हो गया। इसके साथ यह भी माना है कि यदि वह सफल हो जाता तो उसका अगला मिशन भारतीय सेना थी।

हालांकि यह दोनों विस्फोट एक घर में हुए थे इसलिए इस मामले में पिता और पुत्र ही घायल हुए थे। लेकिन जब पुलिस ने मौके का मुआयना किया तो मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद अन्य जांच टीमें भी मौके पर बुलाई गई। इसके बाद मामले में घायल युवक गुरप्रीत पर केस दर्ज कर जब उसका मोबाइल कब्जे में लिया गया तो पुलिस का शक सच में बदलता दिखाई दिया।

बम बनाकर जम्मू में करने थे हमले

एसएसपी अमनीत कोंडल ने खुलासा किया कि आरोपी युवक गुरप्रीत सिंह के दिमाग में मानव बम बनने का ख्याल आता था। जिसके चलते वह अपने घर पर बम बनाने की तैयारी में जुटा था। वहीं सूत्र बताते हैं कि आरोपी युवक इस तरह से पूरी तैयारी कर रहा था कि वो जम्मू में जाकर सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, लेकिन बम बनाते समय धमाके होने से उसका पूरा मिशन फेल हो गया। एसएसपी अमनीत कोंडल ने बताया कि आरोपी गुरप्रीत सिंह ने बम बनाने के लिए कई केमिकल उपयोग किए थे। जिसकी जांच लगातार चल रही है। वीरवार को सेना के अधिकारी आरोपी के घर पर जांच के लिए पहुंचे। पंजाब पुलिस के अलावा आईबी, एनआईए एवं सेना मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा जम्मू पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है।

आरोपी ने ऑनलाइन मंगवाया था सामान

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी युवक ने मल्टीपल जेबों वाली एक बेल्ट भी ऑनलाइन मंगवाई थी और बम बनाने के लिए भी पूरा समान एवं केमिकल ऑनलाइन मंगवाए थे। आरोपी गुरप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका मेडिकल करवाने के बाद अब पुलिस उसे अदालत में पेश करके सात दिन के रिमांड पर लिया गया है।

मोबाइल से मिले थे कई संदिग्ध वीडियो

आरोपी के मोबाइल से कई संदिग्ध वीडियो के साथ-साथ पाकिस्तानी संपर्क नंबर भी बरामद हुए जिनपर लगातार बात की जा रही थी। एसएसपी अमनीत कोंडल का कहना था कि पुलिस उक्त पूरे मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है। मौके से मिली विस्फोटक सामग्री के सैंपल और युवक के मोबाइल को भी जांच के लिए लैब में भेजा गया है।

