Relief Material to flood Hit Punjab : बाढ़ पीड़ितों के लिए गुरनाम सिंह ट्रस्ट ने राहत सामग्री का तीसरा ट्रक रवाना किया

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) डेराबस्सी। पंजाब के एक बड़े हिस्से में बाढ़ से हुई भारी तबाही के बाद गुरनाम सिंह सैनी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से राहत भरी सामग्री का तीसरा ट्रक जिला फाजिल्का के लिए रवाना किया है। इस राहत सामग्री में जरूरी दवाइयां, कपड़े, जूस पीने के पानी की बोतलें, बैटरियां, मच्छरदानियां, पशुओं के लिए चारा शामिल है। इससे पहले एक ट्रक डेरा बाबा नानक और दूसरा ट्रक गुरदासपुर के दीनानगर भेजा गया था। ट्रस्ट के चेयरमैन गुरदर्शन सिंह सैनी ने बताया फाजिल्का में यह सामग्री प्रशासन की मदद से वितरित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई है, हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं, सार्वजनिक भवनों और पशुधन के अलावा लोगों के घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब भाजपा भी प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस अवसर पर राजकुमार, , राकेश अचिंत, दविंदर, गुलाटी, अंग्रेज, पुष्पिंदर मेहता, हरप्रीत सिंह टिंकू, सनंत भारद्वाज, गुलजार सिंह आदि भी उपस्थित थे।

