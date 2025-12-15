Punjab Breaking : मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के बीच चली गोलियां, मची अफरा-तफरी, प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी की मौत

Punjab Breaking, (आज समाज), चण्डीगढ़ : मोहाली जिले के सोहाना क्षेत्र में आयोजित एक कबड्डी टूर्नामेंट बीच अचानक फायरिंग हुई, जिसमें एक कबड्डी खिलाड़ी की मौत हो गई, जिसकी अभी 10 दिन पहले ही शादी हुई थी। खिलाड़ी की मौत से क्षेत्र में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई।

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही

पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और सबूत जुटाए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। वहीं हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि इस टूर्नामेंट में कई नामी पंजाबी गायकों के आने का भी कार्यक्रम था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही यह वारदात हो गई। घटना के बाद टूर्नामेंट को तत्काल रोक दिया गया।

बदमाश फोटो खींचने के बहाने राणा बलाचौरिया के पास गए

जानकारी मुताबिक मोहाली के सोहाना में कबड्डी का एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें काफी संख्या में दर्शक पहुंचे थे। टूर्नामेंट के आयोजक और प्रमोटर राणा बलाचौरिया भी मैदान में मौजूद थे। इसी दौरान बाइक और कार में सवार होकर कुछ बदमाश वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि बदमाश पहले फोटो खींचने के बहाने राणा बलाचौरिया के पास गए और फिर अचानक उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार का कर दीं।

इलाज के दौरान राणा बलाचौरिया की मौत हो गई

गोली चलने की आवाज सुनकर कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। मैदान में मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे। वहीं गोलियां लगने से कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

