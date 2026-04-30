Gunfire at Rihanna Home: रिहाना के बंगले पर गोलियों की बौछार! 10 राउंड फायरिंग से कांपा बेवर्ली हिल्स

Gunfire at Rihanna Home: रविवार दोपहर, 8 मार्च 2026 को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब ग्लोबल पॉप सुपरस्टार रिहाना के बेवर्ली हिल्स स्थित आलीशान घर पर अचानक गोलीबारी हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उनके घर के बाहर लगभग 10 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिससे उस पॉश इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि एक गोली घर की दीवार को भेदकर अंदर घुस गई, जिससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका और बढ़ गई।

खुशकिस्मती से, अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने इस हमले के सिलसिले में 30 साल की एक महिला संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है।

हमले के वक्त रिहाना कहां थीं?

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लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग ने पुष्टि की है कि गोलीबारी की सूचना दोपहर करीब 1:21 बजे मिली थी। एक चौंकाने वाले खुलासे में, पता चला कि घटना के वक्त रिहाना घर के अंदर ही मौजूद थीं, जिससे दुनिया भर में उनके फैंस के लिए उनका बाल-बाल बचना और भी चिंताजनक हो गया है।

हमला कैसे हुआ?

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, संदिग्ध अपनी गाड़ी में ही बैठी रही और उसने सिंगर के घर की ओर गोलियां चलानी शुरू कर दीं, उसने एक के बाद एक कई राउंड फायर किए। सार्जेंट जोनाथन डी. वेरा ने बताया कि गोलियां घर के गेट के पास खड़ी एक कार से चलाई गई थीं। शुक्र है कि हमले की तीव्रता के बावजूद, घर के अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

संदिग्ध कैसे पकड़ी गई?

हमला करने के बाद, आरोपी एक सफेद टेस्ला कार में बैठकर मौके से फरार हो गई और साउथ कोल्डवॉटर कैन्यन ड्राइव की ओर चली गई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए रेडियो अलर्ट की मदद से संदिग्ध का पता लगाया और 30 मिनट के भीतर ही उसे शर्मन ओक्स के एक शॉपिंग सेंटर की पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया।

रिहाना के घर में कौन-कौन रहता है?

जिस कॉलोनियल-स्टाइल वाले घर को निशाना बनाया गया, वह रिहाना और उनके पार्टनर, रैपर ASAP Rocky का घर है। यह जोड़ा अपने तीन छोटे बच्चों—दो बेटों, RZA और Riot, और अपनी पांच महीने की बेटी के साथ वहां रहता है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी के वक्त परिवार का कोई और सदस्य भी घर के अंदर मौजूद था या नहीं।

हालांकि हमले के पीछे का मकसद अभी भी जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सिंगर और उनका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है।