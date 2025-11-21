जिला परिषद उपाध्यक्ष सोनिया के प्रतिनिधि हैं कर्मबीर फौजी

बैठक में गहमागहमी होती रहती है, ऐसे में पिस्तौल का होना खतरनाक

डीसी ने मामले में संज्ञान लेते हुए DMC कैथल को कार्रवाई के दिए आदेश

हरियाणा के मशहूर लोक गायक हैं कर्मवीर फौजी

Kaithal News, (आज समाज), कैथल : हरियाणा के कैथल जिला परिषद की बैठक में ऐसा कुछ हुआ, जिसे देख सब हैरान है। हों भी क्यों ना, एक तरफ हरियाणा सरकार प्रदेश से गन कल्चर को खत्म करने में जुटी है तो दूसरी तरफ जनता के ही प्रतिनिधि इसके उलट बैठकों में भी गन लेकर पहुंच रहे हैं। जबकि बैठक के दौरान कई बार हंगामे तक की स्थितियां बन जाते है, ऐसे में अगर तैश आकर कोई अनहोनी हो जाए जिम्मेदार कौन होगा ?

फिल्मी स्टाइल में कमर पर पिस्तौल टांगकर पहुंचे

ऐसा ही एक मामला कैथल की जिला परिषद की बैठक में देखने को मिला जब उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि कर्मबीर फौजी फिल्मी स्टाइल में कमर पर पिस्तौल टांगकर पहुंचे। बैठक कर्मबीर फौजी ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी, तो इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं उक्त मामले पर डिप्टी सीईओ सुमित चौधरी ने बताया कि मामले को लेकर कैथल डीसी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए DMC कैथल को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए है।

हथियार का साथ होना बढ़ा सकता है किसी भी अनहोनी की आशंका

गौरतलब है कि नियमों के मुताबिक जिला परिषद की मीटिंग में कमर पर पिस्तौल टांगकर पहुंचना तो दूर की बात, प्रतिनिधि भी मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं।इसकी साफ वजह है कि कई बार बैठक में मुद्दों पर चर्चा के दौरान बहस तेज जाती है, और माहौल गरमा जाता है। ऐसे में हथियार का साथ होना किसी भी अनहोनी की आशंका बढ़ा सकता है।

सदस्य एजेंडा को कम और उनकी कमर पर लटकी पिस्तौल को ज्यादा निहार रहे थे

वहीं इस बैठक में आए सदस्य एजेंडा को कम और उनकी कमर पर लटकी पिस्तौल को ज्यादा निहार रहे थे। इतना ही नहीं मंच पर भी चेयरमैन और डीएमसी के साथ एक प्रतिनिधि के मौजूद रहने की तस्वीरें भी सामने आईं। इस पर प्रतिनिधि कर्मवीर फौजी ने सफाई देते हुए कहा कि ये तो केवल बेल्ट थी, जबकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पिस्तौल लटकी हुई है।

ये भी पढ़ें: Haryana Human Rights Commission : रूद्र की मौत ने खोली सिस्टम की पोल : आयोग ने किया यूएचबीवीएन व नगर निगम, पानीपत को तलब