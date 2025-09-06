Gujarat Ropeway Accident, गांधीनगर: गुजरात के पंचमहल जिले में सामग्री परिवहन के लिए बने एक रोपवे का केबल तार टूट जाने से केबल कार जमीन पर गिर गई, जिससे छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार जिले के पावागढ़ इलाके में हादसा हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police Dudhat) हरेश दुधात (Haresh Dudhat) ने दुर्घटना की पुष्टि की।

चार मृतक ठेकेदार के कर्मचारी

हरेश दुधात ने बताया कि मृतकों में पावागढ़ स्थित कालिका माता मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार व निर्माण कार्य में लगे एक ठेकेदार के चार कर्मचारी (दो लिफ्ट आॅपरेटर, दो कर्मचारी) शामिल हैं। इसके अलावा दो अन्य लोग शामिल हैं जो रोपवे पर यात्रा कर रहे थे। शवों को बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मामला दर्ज, रोपवे का संचालन रोका गया

पुलिस अधीक्षक हरेश दूधात (SP Haresh Dudhat) ने बताया कि पावागढ़ पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान लापरवाही पाई जाती है, तो कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना के बाद एहतियात के तौर पर और मौसम की स्थिति को देखते हुए, दोपहर बाद पर्यटकों के लिए बने रोपवे का संचालन भी रोक दिया गया।

केबिन की धातु से भी लोगों को चोटें लगी

रोपवे का मलबा हटाने के लिए क्रेन तैनात की गईं ताकि दमकल विभाग शवों को बाहर निकाल सके। पुलिस के मुताबिक मालवाहक रोपवे केबिन में बैठे लोगों की मौत टक्कर लगने के साथ-साथ केबिन की धातु से लगी चोटों की वजह से हुई। पावागढ़ पहाड़ियों में महाकाली मंदिर का नियंत्रण करने वाले कालिका माता ट्रस्ट (Kalika Mata Trust) के अध्यक्ष (President) सुरेंद्र पटेल (Surendra Patel) के अनुसार आॅपरेटर रोपवे की जांच कर रहे थे, तभी हादसा हुआ। पुलिस जांच कर रही है।

