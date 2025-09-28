Gujarat Crime News : गुजरात पुलिस ने पकड़ा 804 करोड़ का साइबर फ्रॉड

पुलिस ने सूरत से 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार, विदेशों से चल रहा था ठगी का कारोबार

Gujarat Crime News (आज समाज), सूरत : गुजरात पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अभी तक हजारों लोगों को सैकड़ों करोड़ रुपए की साइबर ठगी का शिकार बना चुका है। पुलिस ने सूरत से इस गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरोह ने दुबई, वियतनाम और कंबोडिया से आॅपरेशन किया और पूरे भारत में नागरिकों को निशाना बनाया।

गिरोह आम नागरिकों के बैंक खाते और सिम कार्ड 1.5-2 प्रतिशत कमीशन के लालच में हासिल करता था और उनका दुरुपयोग कर साइबर ठगी करता था। गिरोह ने पूरे देश में 1,549 अपराध किए और 804 करोड़ रुपये की ठगी की। गुजरात में 141 डिजिटल अपराधों के जरिए गिरोह ने 17.75 करोड़ कमाए।

आरोपियों से बड़ी संख्या में मोबाइल व अन्य सामान बरामद

गुजरात पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का पदार्फाश किया है, जिसने भारत के नागरिकों को 804 करोड़ रुपये का चूना लगाया। राज्य के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को यह जानकारी दी। गिरोह के 10 आरोपियों को सूरत से गिरफ्तार किया गया। सूरत से गिरफ्तार आरोपियों के पास से 65 मोबाइल फोन, 447 डेबिट कार्ड, 529 बैंक खाता किट, 686 सिम कार्ड और 16 पॉइंट आॅफ सेल मशीनें जब्त की गईं। हर्ष संघवी ने साइबर फ्रॉड पीड़ितों को 5.51 करोड़ रुपये लौटाए।

कपिल शर्मा को धमकी देने वाला पश्चिम बंगाल से काबू

कॉमेडियन कपिल शर्मा को गैंगस्टर के नाम से धमकी देकर एक करोड़ रुपए की मांग करने के आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम दिलीप चौधरी है और पुलिस ने उसे पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से गिरफ्तार किया गया। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों कपिल शर्मा को ईमेल से धमकी भेजकर एक करोड़ रुपए की मांग की गई थी। कपिल शर्मा ने इस बात की शिकायत मुंबई पुलिस को दी थी। जिसके बाद केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने जब मामले की जांच की तो आरोपी को पश्चिमी बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया।

