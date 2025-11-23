Gujarat News: पीएम मोदी, सीएम नीतीश व मैथिली पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला पंकज कुमार यादव गिरफ्तार

Gujrat Pulice Arrested Pankaj Kumar Yadav, पटना/गांधीनगर: गुजरात पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मैथिली ठाकुर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में पंकज कुमार यादव नाम (Pankaj Kumar Yadav) के शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला है। दरभंगा जिले के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी (SSP Jagunath Reddy) ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

दरभंगा का निवासी है पंकज कुमार यादव

दरभंगा पुलिस ने बताया है कि पंकज यादव जिले के बहेड़ी थानांतर्गत उज्जैना गांव का निवासी है और गुजरात पुलिस ने उसे जामनगर से दबोचा है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया है कि दरभंगा साइबर थाना पुलिस आरोपी को यहां लाने के लिए रवाना हो गई हैं। आरोप है कि पंकज कुमार यादव ने शुक्रवार सुबह में पंकज यादव आफिसियल इंस्टाग्राम नाम के आईडी से पीएम मोदी, नीतीश व मैथिली ठाकुर का आपत्तिजनक फोटो व रिल बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।

