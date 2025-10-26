Ahmedabad Police Busts Rave Party, (आज समाज), गांधीनगर: गुजरात के अहमदाबाद में स्थानीय पुलिस ने रेव पार्टी का पर्दाफाश कर 20 लोगों को अरेस्ट किया है। आरोपियों में 13 विदेशी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार एक गुप्त सूचना के आधार पर देर रात शहर के शिलाज स्थित एक फार्महाउस पर छापेमारी के दौरान आरोपियों को शराब से प्रेरित रेव पार्टी में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में पकड़ा गया।

गिरफ्तार ज़्यादातर लोग अफ्रीकी देशों के छात्र

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए ज़्यादातर लोग अफ्रीकी देशों के छात्र हैं। रेव पार्टी वार्षिक मिलन समारोह की आड़ में आयोजित की जा रही थी। पुलिस अधिकारियों ने सादे कपड़ों में पार्टी के लिए प्रवेश पास खरीदे और फिर शनिवार तड़के करीब 2:30 बजे छापेमारी कर आरोपियों को दबोचा। उस समय पार्टी पूरे जोश में थी। कार्यक्रम स्थल पर कुल 72 लोग मौजूद थे। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद 20 लोगों को हिरासत में ले लिया गया।

आरोपी मेडागास्कर, केन्या, बोत्सवाना और मोजाम्बिक निवासी

अहमदाबाद के पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग मेडागास्कर, केन्या, बोत्सवाना और मोजाम्बिक के निवासी हैं, जिनमें से कई गुजरात विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और एनआरआई छात्रावास में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन केन्याई नागरिक जॉन सैंड्रिक ने किया था। उन्होंने इसे वार्षिक मिलन समारोह के रूप में प्रचारित किया था।

51 बोतल शराब, 15 हुक्के, 19 मोबाइल और कार आदि जब्त

700 रुपए से 25,000 रुपए के बीच की कीमत वाले प्रवेश पास व्हाट्सएप के माध्यम से निजी तौर पर वितरित किए गए थे, और टिकट की कीमत के अनुसार सेवाएं और प्रवेश शुल्क अलग-अलग थे। छापे के दौरान, पुलिस ने 51 बोतल विदेशी शराब, 15 हुक्के, 19 मोबाइल फोन और एक कार जब्त की, जिनकी कुल कीमत लगभग 7 लाख रुपए है।

फार्महाउस मालिक सहित 7 भारतीय नागरिक गिरफ्तार

विदेशी नागरिकों के साथ, पुलिस ने सात भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें फार्महाउस मालिक मिलन पटेल (Farmhouse owner Milan Patel), डीजे संचालक, हुक्का सप्लायर और शराब वितरक अनंत कपिल और आशीष जडेजा शामिल हैं। गुजरात मद्यनिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं और आपराधिक षडयंत्र के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शराब के स्रोत का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी है कि क्या पहले भी ऐसी पार्टियां आयोजित की गई हैं।

