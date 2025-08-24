Gujarat News: कच्छ जिले में भारत-पाक सीमा के पास 15 पाकिस्तानी मछुआर गिरफ्तार

Pakistani fishermen Arrested In Kutch, Gujarat, (आज समाज), गांधीनगर: गुजरात के कच्छ जिले में भारत-पाक सीमा के पास कोरी क्रीक क्षेत्र से भारतीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ते 15 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। विशेष खुफिया सूचना के आधार पर भारतीय तटरक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सीमा चौकी (बीओपी) बीबीके के पास, एक इंजन-युक्त देशी नाव के साथ सभी 15 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा।

विशिष्ट खुफिया सूचना पर तलाशी अभियान चलाया

बीएसएफ की 68वीं बटालियन को मछुआरों के कोरी क्रीक के सामान्य क्षेत्र में (भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास स्थित बीओपी बीबीके का परिचालन क्षेत्राधिकार) होने की विशिष्ट खुफिया सूचना मिली थी। इसी आधार पर शनिवार सुबह करीब 9 बजे लक्की नाला जेट्टी से एफएसी प्रहार नामक पोत पर टीमें रवाना हुई और 10:50 बजे तक आपरेशन क्षेत्र में पहुंच गई।

सिंध प्रांत के सुजावल जिले के रहने वाले हैं मछुआरे

सूत्रों के अनसाुर एफबीओपी मुक्कुनाला और एफबीओपी देवरी नाला से तीन तीव्र गश्ती नौकाओं (एफपीबी) ने भी आपरेशन में सहयोग दिया। आस-पास के बेट्स (कीचड़ के मैदानों) की गहन तलाशी के दौरान, टीम ने 15 पाकिस्तानी नागरिकों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। 20 से 50 वर्ष की उम्र के सभी मछुआरो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुजावल जिले के जाती गांव निवासी हैं।

जाल, लकड़ी की छड़ें, 15 पानी के डिब्बे, 400 किलो बर्फ बरामद

पकड़े गए मछुआरों के पास से एक देशी इंजन लगी नाव भी जब्त की गई है, जिसका इस्तेमाल घुसपैठिए अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए करते थे। इसके अलावा उनके कब्जे से मछली पकड़ने के 9 जाल, लगभग 60 किलोग्राम मछलियों के अलावा, खाद्य सामग्री, एक मोबाइल फोन, 100 लकड़ी की छड़ें, 200 रुपए की पाकिस्तानी मुद्रा, 60 लीटर डीजल, 20-20 लीटर के 15 पानी के डिब्बे और लगभग 400 किलो बर्फ बरामद किया गया है।100 लीटर का एक ड्रम भी मिला है जिसका इस्तेमाल संभवत: ईंधन या पानी रखने के लिए किया जाता था।

आटा, चावल, चीनी सहित अन्य खाद्य सामग्री बरामद

बरामद खाद्य सामग्री में टीम ने 30 किलोग्राम आटा, 15 किलोग्राम चावल, पांच किलोग्राम चीनी, तीन किलोग्राम घी, 500 ग्राम चाय, एक किलोग्राम नमक और 500 ग्राम लाल मिर्च पाउडर शामिल है। खाने पीने का इतना सामान मिलने से पता चलता है कि समूह समुद्र में लंबे समय तक रहने के लिए तैयार था। बीएसएफ अधिकारी भारतीय जल क्षेत्र में मछुआरों की मौजूदगी के पीछे के मकसद की जांच कर रहे हैं।

