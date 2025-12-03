Gujarat Hospital Fire: भावनगर के अस्पताल व दुकानों वाले एक कॉम्प्लेक्स में लगी आग, खिड़की तोड़कर बचाए नवजात

Massive Fire Bhavnagar Building, (आज समाज), गांधीनगर: गुजरात के भावनगर में कालुभार रोड पर स्थित एक कारोबारी कॉम्प्लेक्स में आज सुबह आग लग गई। कॉम्प्लेक्स में कई दकानों के अलावा चार हॉस्पिटल हैं। सूत्रों के मुताबिक आग बेसमेंट से शुरू हुई और कुछ ही क्षण में इसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। एक अस्पताल पहली मंजिल पर है और आग फैलती देखकर सुरक्षाकर्मियों ने वहां से नवजात शिशुओं को खिड़की तोड़कर सरक्षित बाहर निकाला।

आग के कारण कोई जानहानि नहीं

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि दूसरे अस्पताल से भी मरीज बचाए गए। अधिकारियों ने बताया है कि आग के कारण कोई जानहानि नहीं हुई है। आग तेज होने के बाद घना धुआं फैल गया जिसके बाद तुरंत मरीजों को बाहर निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आग के चलते अस्पताल के कर्मचारियों में दशहत का माहौल था। वे घबरा गए थे। करीब 25 से 30 एम्बुलेंस बचाव के काम में लगाई गई थीं।

मरीजों को हो गया था गंभीर खतरा

धुएं का घना गुबार फैलने से अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान को गंभीर खतरा हो गया था। हालांकि प्रशासन व दमकल कर्मियों ने सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली और किसी तरह की जानहानि नहीं होने दी। बचावकर्मियों ने सबसे पहले आग बुझाने के साथ ही अंदर फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया।

आग के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू

आग लगने की वजह अभी पता नहीं चली है। जांच शुरू कर दी गई है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पांच गाड़ियां व 50 से अधिक कर्मचारी आग बुझाने व बचाव के काम में जुटे थे। अस्पताल से नवाजता बच्चों को चादर में लपेट कर ड्रिप के साथ सुरक्षित बाहर निकाला गया।

ये भी पढ़ें : Gujarat Breaking: पंचमहल जिले में रोपवे का केबल तार टूटने से 6 लोगों की मौत