CSK Vs GT: गुजरात ने चेन्नई कों 8 विकेट से हराया

साई सुदर्शन ने खेली 87 रन की पारी

CSK Vs GT, (आज समाज), चेन्नई: गुजरात टाइटंस ने आज चेन्नाई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के 37वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन ही बना सकी। टीम की शुरूआत खराब रही और 37 रन तक 4 विकेट गंवा चुकी थी।

इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड ने 60 गेंदों पर नाबाद 74 रन बनाकर पारी संभाली। शिवम दुबे ने 22 रन बनाए। गुजरात के लिए कगिसो रबाडा ने 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर आॅफ द मैच चुना गया। मोहम्मद सिराज, मानव सुथार और अरशद खान को 1-1 विकेट मिला।

गुजरात ने 16.4 ओवर में हासिल किया लक्ष्य

159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात ने 16.4 ओवर में 2 विकेट पर 162 रन बनाकर टारगेट हासिल किया। साई सुदर्शन ने 46 बॉल पर 87 रन बनाए। जोस बटलर ने 30 बॉल पर 39 रन बनाए। शुभमन गिल ने 33 रन का योगदान दिया। चेन्नई से नूर अहमद और अकील हुसैन को एक-एक विकेट मिला। इसी के साथ गुजरात 8 मैच में 4 जीत और 4 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर पहुंच गई। वहीं चेन्नई 3 जीत और 5 हार के साथ छठे स्थान पर हैं।

लखनऊ ने गवाएं 4 विकेट

वहीं, आज के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2026 के 38वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कोलकाता ने 10 ओवर के बाद 4 विकेट खोकर 64 रन बनाए हैं। कैमरन ग्रीन और रिंकू सिंह क्रीज पर हैं। चौथा विकेट रोवमन पावेल के रूप में गिरा। उन्हें मोहसिन खान ने आउट किया। मोहसिन इससे पहले टिम साइफर्ट और अजिंक्य रहाणे को भी आउट किया।