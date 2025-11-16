Suspected Terrorist Suhail, (आज समाज), गांधीनगर : दिल्ली धमाके से पहले पिछले दिनों गुजरात में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी मोहम्मद सुहेल के मामले को जांच तेज करते हुए शनिवार को गुजरात एटीएस की छह सदस्यीय टीम ने सुहेल के लखीमपुर स्थित घर पर छापा मारा। गुजरात एटीएस की इस छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एटीएस ने घर वालों से सुहेल के बारे में गहनता से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि टीम ने सुहेल के घर में तकरीबन डेढ़ घंटे तक छानबीन की। सुहेल के घर से कलमा लिखा काला कपड़ा और अलग-अलग तरह के साहित्य भी जब्त किया किये गए।

