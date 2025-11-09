Gujarat ATS Action: आईएसआईएस से जुड़े तीन संदिग्ध गिरफ्तार

तीनों की उम्र 30 से 35 साल के बीच

अलग-अलग आतंकी मॉड्यूल से जुड़े

Three ISIS Suspects Arrested In Gujarat, (आज समाज), गांधीनगर: गुजरात आतंक निरोधक दल (एटीएस) ने आईएसआईएस से जुड़े तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक तीनों संदिग्ध देश में बड़े हमले की फिराक में थे। बीते एक वर्ष से इनके ऊपर निगाह रखी जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि हथियारों का आदान-प्रदान यानी वेपंस एक्सचेंज करने के मकसद से ये गुजरात पहुंचे थे।

एक हैदराबाद का रहने वाला, दो यूपी के

एटीएस के अनुसार तीन आतंकी 30 से 35 की उम्र के हैं। इनमें से एक हैदराबाद (Hyderabad) का रहने वाला है और दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western Uttar Pradesh) के निवासी हैं। वे तीनों पूरी तरह प्रशिक्षित हैं। एटीएस ने दावा किया है कि तीनों संदिग्ध दो अलग-अलग आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं। एटीएस ने बताया कि आज दोहपर बाद संवाददाता सम्मेलन में दबोचे गए आतंकियों की पूूरी साजिश का के बारे में बताया जाएगा।

गिरफ्तारी को एटीएस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा

बता दें कि गुजरात एटीएस ने पहले भी अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े कई आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। अब एक समय में दुनिया के लिए परेशानी का सबब बने कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस के तीन आतंकियों की गिरफ्तारी को भी प्रदेश एटीएस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे तीनों

एटीएस अफसरों का कहना है कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पकड़े गए तीनों आतंकियों पर टीम की बीते एक साल से नजर थी। लगातार इनकी गतिविधियों पर एटीएस की निगाह थी और इनकी एक्टिविटीज को तलाशने के बाद ही इन्हें दबोचा गया है।

पूछताछ में बेनकाब हो सकते हैं कई चेहरे

एटीएस ने कहा है कि आतंकियों से पूछताछ में देश के कई और दुश्मनों के चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। पिछले साल जुलाई में गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े चार आतंकी पकड़े थे। उनकी अल कायदा के इंडियन सबकांटिनेंट मॉड्यूल से साठगांठ थी। इनमें से एक-एक दिल्ली व नोएडा से और दो गुजरात से दबोचे गए थे।

