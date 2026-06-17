Gujarat Accident: वडोदरा में स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत

राजस्थान से गुजरात के सूरत जा रही थी लग्ज़री बस

राजस्थान के थे बस में यात्रा कर रहे ज़्यादातर यात्री

Gujarat Accident, (आज समाज), गांधीनगर: गुजरात के वडोदरा में वडोदरा-हलोल हाईवे पर आज अलसुबह एक प्राइवेट बस और ट्रक के बीच भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। हादसे में मारे गए लोगों में एक 9 साल का बच्चा भी शामिल है। कोटांबी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास सुबह करीब 4 बजे ट्रक हाईवे पर खड़ा था तभी बस ने उसे टक्कर मार दी।

ट्रक के पिछले हिस्से से टकराई लग्ज़री बस

वडोदरा के ज़िला पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल ने बताया कि बालाजी ट्रैवल्स की यह बस राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरात के सूरत जा रही थी। तभी यह ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। उन्होंने बताया कि ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था और उसका ड्राइवर टायर का प्रेशर चेक कर रहा था, तभी तेज़ रफ़्तार बस ने पीछे से उसे टक्कर मार दी। मृतकों में से चार की पहचान विनोद डामोर (30), मुकेश डिंडोर (34), प्रीत भाटिया (9) और महेंद्र पांड्या (68) के तौर पर हुई है। घायलों में 12 और 10 साल के दो बच्चे भी शामिल हैं।

बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया

सुशील अग्रवाल के मुताबिक टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और कई यात्री बुरी तरह क्षतिग्रस्त बस के अंदर फंस गए जिससे इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। उन्होंने बताया कि बस ड्राइवर का केबिन बुरी तरह पिचक गया था और फायर डिपार्टमेंट द्वारा बस की साइड काटकर आगे की सीटों पर बैठे यात्रियों को बाहर निकाला गया। अधिकारी ने बताया कि बस में यात्रा कर रहे ज़्यादातर यात्री राजस्थान के थे।

एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया था

हादसे की सूचना मिलने के बाद वडोदरा ग्रामीण के जरोद पुलिस स्टेशन के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुँचे और बचाव कार्य शुरू किया। एसपी ने बताया कि बस को हुए नुकसान को देखते हुए बचाव कार्य में मदद के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) की टीमों को भी बुलाया गया। एनडीआरएफ की 6वीं बटालियन के कमांडेंट सुरेंद्र सिंह ने बताया कि ऑपरेशन खत्म होने तक 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जबकि मलबे से पांच शव बरामद किए गए। छठी मौत की पुष्टि अलग से हुई। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन खत्म करने से पहले रेस्क्यू टीमों ने यह पक्का करने के लिए आखिरी बार जांच की कि कोई फंसा तो नहीं है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वाघोदिया पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है।

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