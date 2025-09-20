GST Relief on LIC : LIC पॉलिसीधारकों के प्रीमियम में होगी कटौती मिलेगा लाभ

GST Relief on LIC(आज समाज) : इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर! GST काउंसिल ने अपनी 56वीं मीटिंग में तय किया कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब GST नहीं लगेगा। यह नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, जो नवरात्रि का पहला दिन है। पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST लगता था, लेकिन अब इसे पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे LIC पॉलिसीधारकों को फायदा होगा और प्रीमियम भी कम हो सकता है।

समझते हैं एक उदाहरण से

अगर आप ₹20,000 के सालाना प्रीमियम वाली LIC टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो पहले 18% GST यानी ₹3,600 जुड़ते थे। इस तरह कुल खर्च ₹23,600 होता था। अब GST हटाने के बाद आपको सिर्फ़ ₹20,000 देने होंगे। इसका मतलब है कि आप हर साल ₹3,600 बचाएंगे। अगर आपका प्रीमियम ₹1 लाख है, तो आप ₹18,000 बचाएंगे। यह बहुत फायदेमंद है, खासकर अगर आप कई सालों के लिए इंश्योरेंस लेते हैं।

ये होंगे फायदे

LIC की दूसरी पॉलिसी, जैसे एंडोमेंट प्लान, पर पहले साल 4.5% और बाद के सालों में 2.25% GST लगता था। उदाहरण के लिए, अगर आपका प्रीमियम ₹20,000 है, तो आपको पहले साल ₹900 और बाद के सालों में ₹450 GST देना पड़ता था। अब GST हटाने से यह एक्स्ट्रा खर्च खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस सस्ता और आसानी से लिया जा सकेगा।

इंश्योरेंस कंपनियों पर असर

इस बदलाव का असर इंश्योरेंस कंपनियों पर भी होगा। HSBC की एक रिपोर्ट के अनुसार, कम प्रीमियम से इंश्योरेंस की मांग बढ़ सकती है। लेकिन कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, जिससे उनके खर्च में 3-6% की बढ़ोतरी हो सकती है। LIC जैसी बड़ी कंपनियां इसे मैनेज कर सकती हैं और ग्राहकों को पूरा फायदा दे सकती हैं।

यह फैसला आम लोगों के लिए अच्छा है। सस्ता इंश्योरेंस ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेगा और फाइनेंशियल सुरक्षा बढ़ेगी। जो लोग महंगे होने की वजह से इंश्योरेंस नहीं लेते थे, उनके लिए अब यह आसान होगा। ज़्यादा लोग इंश्योरेंस ले सकेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे। LIC के ग्राहकों को कम कीमत पर बेहतर कवरेज मिलेगा।

यह भी पढ़े : Train Ticket New Rules : अब टिकट बुकिंग करने के लिए देना होगा OTP, नए नियम लागू