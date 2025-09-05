GST Reforms: नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी सुधार की शुरुआत से लागू होगा अगली पीढ़ी का सुधार : पीएम मोदी

PM Modi On GST Reforms, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों के नवरात्रि के पहले दिन, लागू होने से वजह बताई है। साथ ही उन्होंने जीएसटी सुधारों के सरकार के फैसले के फायदे गिनवाए। पीएम ने कहा, समय पर परिवर्तन के बिना, हम आज की वैश्विक परिस्थितियों में अपने देश को उसकी सही नहीं दिला सकते। शिक्षक दिवस से एक दिन पहले गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के विजेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने चॉकलेट जैसी साधारण वस्तुओं पर करों का बोझ डालकर आम जनता पर बोझ डालने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार की आलोचना भी की।

निश्चित रूप से ‘मातृशक्ति’ से जुड़ी हैं सस्ती होने वाली चीजें

प्रधानमंत्री ने कहा, 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है कि और जीएसटी सुधार लागू होने से अगली पीढ़ी का सुधार लागू होगा क्योंकि इन सुधारों से सस्ती होने वाली सभी चीजें निश्चित रूप से ‘मातृशक्ति’ से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा, मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से देशवासियों से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार जरूरी हैं।

त्योहारों से पहले किया था यह वादा

पीएम मोदी ने कहा, मैंने यह भी वादा किया था कि इस बार की छठ पूजा और दीपोत्सव (दिवाली) से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। उन्होंने कहा, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ था, तो कई दशक का सपना साकार हुआ था। उन्होंने बताया कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस तरह की चर्चा न केवल शुरू हुई, बल्कि काम भी हुआ। पहले केवल ऐसी चर्चांए ही होती पर कभी कोई काम नहीं हुआ।

मजबूत होगी देश की अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। ये सुधार देश के विकास व समर्थन की डबल खुराक हैं। इससे एक ओर देश के आम जन का पैसा बचेगा, तो दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

