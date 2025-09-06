Business News Update : जीएसटी सुधार से कृषि खर्च में आएगी कमी : शिवराज चौहान

Business News Update : जीएसटी सुधार से कृषि खर्च में आएगी कमी : शिवराज चौहान

कहा, कृषि औजार होंगे सस्ते, कीटनाशकों की कीमत भी होगी कम

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार का मकसद देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में परिवर्तन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इन दरों में बदलाव से जहां आम जीवन से जुड़ी जरूरी वस्तुओं के दाम कम होंगे वहीं किसानों को भी नई जीएसटी दरों का लाभ मिलेगा।

चौहान ने कहा कि 22 सितंबर से नई दरों के लागू होने से कृषि संबंधी उपकरण सस्ते होंगे और बहुत सारे कीटनाशकों की कीमतों में भी कमी होगी। इसका सीधा देश के किसानों को मिलेगा और उनकी कृषि लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्पादों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर के तहत लाने को हरी झंडी दे दी है। कई जरूरी वस्तुओं पर टैक्स शून्य करने का निर्णय लिया गया।

केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध

कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह लक्ष्य है कि किसानों की आय में वृद्धि की जाए ताकि उनके जीवन के स्तर को और भी ऊंचाई पर ले जाया जा सके। उन्होंने कहा कि देश के किसान खेती के साथ-साथ अन्य सहायक धंधों को भी अपना रहे हैं। इसी के चलते महिला स्वंय सहायता समूह हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित वस्तुओं, चमड़े के सामान, दूध और दूध से बने उत्पादों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। जीएसटी दरों में बदलाव से इन सभी को लाभ मिलेगा और यह पहले से ज्यादा सशक्त हो सकेंगे।

आम आदमी से संबंधित 90 फीसदी वस्तुएं होंगी सस्ती

केंद्र सरकार ने अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से भारतीय उद्योग को बचाने के लिए करीब आठ साल बाद जीएसटी में बदलाव किए हैं। यह बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में गत चार सिंतबर को किए गए। इन बदलाव के चलते जीएसटी की दरों को सुधारते हुए चार की जगह दो स्लैब किए थे। जीएसटी दर की नई व्यवस्था की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि आम आदमी की जरूरत की करीब 90 फीसदी वस्तुएं सस्ती होंगी।

 