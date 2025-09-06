GST Rate Update : जीएसटी दरों में बदलाव से बिजली होगी सस्ती ,देखे कितना करना पड़ेगा भुगतान

GST Rate Update(आज समाज) : दो दिन पहले किए गए जीएसटी दरों में बदलाव से बिजली क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगी है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर जीएसटी कम करने से बिजली की दरें कम होंगी।

इन बदलावों से उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी और डिस्कॉम और डेवलपर्स को भी आर्थिक राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि देश भर में ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित बिजली 10 पैसे प्रति यूनिट तक सस्ती हो सकती है।

कितनी होगी प्रति यूनिट की बचत ?

क्रिसिल इंटेलिजेंस के वरिष्ठ प्रैक्टिस लीडर और निदेशक प्रणव मास्टर कहते हैं, “नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने से ईपीसी सेवाओं (इंजीनियरिंग, खरीद और संयंत्र की निर्माण लागत) की प्रभावी दर 13.8% से घटकर लगभग 8.9% हो जाएगी। इससे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की बिजली दरों में 4-5% की कमी आएगी, यानी लगभग 0.11-0.14 रुपये प्रति यूनिट की बचत होगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि इस कटौती से डिस्कॉम की मांग बढ़ेगी और कॉर्पोरेट उपभोक्ता ओपन एक्सेस रूट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उपभोक्ताओं को सस्ती नवीकरणीय बिजली का लाभ मिलेगा और डेवलपर्स को अधिक निवेश क्षमता प्राप्त होगी। हालाँकि, कम जीएसटी इनपुट क्रेडिट के कारण निर्माताओं को कार्यशील पूंजी में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

नई परियोजनाओं की कुल लागत होगी कम

क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक अंकित हखू का अनुमान है कि जीएसटी दर में कटौती से नई परियोजनाओं की कुल लागत 4-7% कम हो जाएगी और डेवलपर्स के लिए इक्विटी पर रिटर्न में 100-200 आधार अंकों का सुधार होगा। इस कटौती से कोयला आधारित ताप विद्युत की लागत भी कम होने की संभावना है, जो देश के बिजली उत्पादन का 73% हिस्सा है।

उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि कोयले पर जीएसटी दर 5% से बढ़कर 18% हो गई है, लेकिन 400 रुपये प्रति टन का उपकर हटा दिया गया है। इससे घरेलू कोयले की गुणवत्ता के आधार पर कोयला आधारित बिजली की लागत में 0.10 रुपये प्रति यूनिट से अधिक की कमी आने की उम्मीद है। इससे बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर वित्तीय दबाव कम होगा। हालाँकि, इसमें एक छोटा सा जोखिम है कि इनपुट लागत बढ़ सकती है।

