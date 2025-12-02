Punjab News: लुधियाना में जीएसटी विभाग की रेड

बलवंत राय कॉस्मेटिक शॉप पर टैक्स चोरी का आरोप

Punjab News, (आज समाज), लुधियाना: पंजाब के लुुधियाना में एक शॉप पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। रेड देर रात तक जारी रही। शॉप के मालिक पर टैक्स चोरी का आरोप है। जीएसटी विभाग की टीम ने देर रात तक दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान किसी को भी दुकान से बाहर और अंदर आने-जाने नहीं दिया। पूरे प्रतिष्ठान को सील कर दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार लुधियाना में पविलियन चौक स्थित मशहूर मनी राम बलवंत राय कॉस्मेटिक शॉप है। सोमवार दोपहर कोक अचानक से जीएसटी की टीम ने दुकान पर रेड की।

बलवंत राय कॉस्मेटिक शॉप पर रेड की। जोकि देर रात तक जारी रही। मौके से बाहर निकले एक कर्मचारी ने बताया कि विभागीय अधिकारी अपनी नियमित प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, जिसमें समय लग सकता है। शहर में जीएसटी विभाग की रेड से सूचना से आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। जीएसटी विभाग आमतौर पर अपनी जांच बिना सार्वजनिक जानकारी साझा किए पूरी करता है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि के बिना मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

स्थानीय व्यापारी भी घटनाक्रम पर बनाए हुए हैं नजर

सूत्रों के मुताबिक, टीम की लंबी मौजूदगी को देखते हुए अधिकारियों के लिए देर रात खाने की व्यवस्था भी करवाई गई है। हालांकि विभाग की ओर से अब तक किसी भी तरह का औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इधर, पविलियन चौक पर मौजूद स्थानीय व्यापारी और राहगीर पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दुकान का सामान्य संचालन विभागीय कार्रवाई पूरी होने तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है।