GST Council’s Big Decision : अब से जीवन बीमा प्रीमियम पर नहीं लगेगा कोई जीएसटी

GST Council’s Big Decision(आज समाज) : अगर आप जीवन बीमा लेने की सोच रहे हैं या आपके पास पहले से कोई पॉलिसी है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब से जीवन बीमा प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

यह नया नियम 22 सितंबर 2025, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा। पहले प्रीमियम पर 18% तक जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और बीमा लेना पहले से कहीं सस्ता हो जाएगा।

पॉलिसीधारकों को होगा फायदा

इस फैसले का सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो एलआईसी पॉलिसी लेने की योजना बना रहे हैं या पहले से ही प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं। आइए इसे आसान गणित से समझते हैं।

टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी

मान लीजिए आपकी किसी भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का सालाना प्रीमियम ₹20,000 है। पहले इस पर 18% जीएसटी यानी ₹3,600 अतिरिक्त देने पड़ते थे। कुल मिलाकर आपको ₹23,600 देने पड़ते थे। लेकिन अब जब जीएसटी शून्य हो गया है, तो आपको केवल ₹20,000 देने होंगे। यानी आपको हर साल ₹3,600 की बचत होगी। अगर आपका प्रीमियम ₹1 लाख है, तो आपकी सीधी बचत ₹18,000 होगी।

एंडोमेंट प्लान

एंडोमेंट प्लान जैसी अन्य पॉलिसियों पर पहले साल 4.5% और बाद के वर्षों में 2.25% जीएसटी लगता था। अगर आपका एंडोमेंट प्रीमियम ₹20,000 है, तो पहले साल ₹900 और बाद के वर्षों में ₹450 अतिरिक्त खर्च होते थे। अब ये सारे अतिरिक्त खर्च खत्म हो जाएँगे, जिससे आपकी जेब पर बोझ कम होगा।

प्रीमियम होगा सस्ता

हालांकि, इस फैसले का असर बीमा कंपनियों पर भी पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी हटने से प्रीमियम सस्ता होने से बीमा की माँग बढ़ सकती है, जो कंपनियों के लिए अच्छी बात है। लेकिन उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे उनके खर्चों में 3-6% तक का बदलाव आ सकता है। फिर भी, एलआईसी जैसी बड़ी कंपनियाँ इस बदलाव को आसानी से संभाल सकती हैं और इसका पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुँचा सकती हैं।

यह फैसला आम लोगों के लिए वरदान साबित होगा। सस्ता बीमा होने से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी ओर आकर्षित होंगे, जिससे देश में आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। खासकर मध्यम वर्ग के लोग, जो पहले महंगे प्रीमियम के कारण बीमा लेने से हिचकिचाते थे, अब आसानी से अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर पाएँगे। एलआईसी ग्राहकों के लिए यह एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अब कम खर्च में बेहतर सुरक्षा मिलेगी।