GST Council Metting Update : जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 2 करने और उत्पादों पर कर की दरें कम करने पर लिया जा सकता है फैसला

GST Council Metting Update( आज समाज) : आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी परिषद की एक बेहद अहम बैठक 3-4 सितंबर को होने वाली है। इस बैठक में जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 2 करने और कई उत्पादों पर कर की दरें कम करने का फैसला लिया जा सकता है। इसका सीधा असर आम आदमी के मासिक बजट पर पड़ेगा।

इस बीच, मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने जीएसटी दरों में कटौती को लेकर अपनी सिफारिशें जीएसटी परिषद को सौंप दी हैं, जिस पर अब अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, उपकर हटाने पर मंत्रियों के समूह में अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है।

छात्रों और आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद

जीएसटी परिषद की इस बैठक से छात्रों और आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मंत्रियों के समूह ने दूध, पनीर, रोटी, पराठा, पिज्जा और ब्रेड समेत कई खाद्य उत्पादों को शून्य जीएसटी के दायरे में रखने की सिफारिश की है।

इसके अलावा, पेंसिल, रबड़ और मानचित्र एटलस जैसे शैक्षिक उत्पादों पर भी शून्य जीएसटी का प्रस्ताव है, जिन पर वर्तमान में 5% से 12% तक जीएसटी लगता है। सरकार के इस कदम से आम लोगों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि इससे बच्चों की परवरिश का खर्च कम होगा।

कई चिकित्सा उत्पादों पर कर कम करने का सुझाव

मंत्रियों के समूह ने कई चिकित्सा उत्पादों पर कर कम करने का सुझाव दिया है। सूत्रों के अनुसार, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव है। 30 से ज़्यादा कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य किया जा सकता है। इसी तरह, मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन, आयोडीन और पोटेशियम आयोडेट पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का सुझाव दिया गया है।

पट्टियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। सर्जिकल रबर, दस्ताने, डायग्नोस्टिक किट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, टेस्ट स्ट्रिप्स, एक्स-रे उपकरण, चश्मे और गॉगल्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। थर्मामीटर और सर्जिकल उपकरणों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है।

ये खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं सस्ते

कृषि उत्पादों, उर्वरक, अम्ल और जैव-कीटनाशक पर जीएसटी की दर क्रमशः 18% और 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी की सीमा ₹1000 से बढ़ाकर ₹2500 की जा सकती है। ₹2500 से अधिक मूल्य के रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी की दर वर्तमान 12% से बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव है।

इसी प्रकार, रसोई के बर्तन और सोलर कुकर हीटर जैसे नवीकरणीय उत्पादों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। खाद्य पदार्थों में, मक्खन, घी, सूखे मेवे, गाढ़ा दूध, जैम, फ्रूट जेली, भुजिया, जूस और फलों के गूदे पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% की जा सकती है। वहीं, आइसक्रीम, पेस्ट्री, पानी की बोतलें आदि पर 5% जीएसटी का प्रस्ताव है, जो वर्तमान में 18% के स्लैब में आते हैं।