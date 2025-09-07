GST Effect Indian Economy : जीएसटी बदलाव से बदलेगी अर्थव्यवस्था की तस्वीर : अश्विनी

कहा, 1991 के बाद सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव होने जा रहा

GST Effect Indian Economy (आज समाज), नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 4 सितंबर को जीएसटी दरों में बदलाव की घोषणा की थी। अब जीएसटी के चार की जगह दो ही स्लैब होंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि आम आदमी के जीवन में प्रयोग होने वाली 90 प्रतिशत वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इसी बीच विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर निशाना साध रहा है।

अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वह जीएसटी बदलाव संबंधी पूरे देश में जागरुकता अभियान चलाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा मुख्यालय में जीएसटी सुधारों के कारण आर्थिक गतिविधियों में होने वाली वृद्धि का हवाला देते हुए कहा कि 1991 के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माने जाने वाले जीएसटी की दरों में कमी से देश में लगभग 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत होने का अनुमान है। । इसके साथ ही हर व्यक्ति को प्रभावित करने वाले जीएसटी बदलावों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए भाजपा ने देश व्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है।

देश की जीडीपी में बड़ा हिस्सा खपत का

अश्विनी वैष्णव के अनुसार देश का जीडीपी लगभग 330 लाख करोड़ रुपये का है। जिसमें 202 लाख करोड़ रुपये खपत का हिस्सा है। जीएसटी की दरों में कटौती होने के बाद वस्तुओं और सेवाओं के सस्ता होने से उनकी खपत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 फीसदी खपत बढ़ती है तो कुल 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत होगी, जिससे न सिर्फ जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही उत्पादन, रोजगार बढ़ेगी और अन्य आर्थिक गतिविधियां सक्रिय होंगी। अश्विनी वैष्णव के अनुसार जीएसटी सुधारों का अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इससे घर-परिवार को राहत मिलने के साथ ही देश की आर्थिक उन्नति में भी बड़ा योगदान होने वाला है। उन्होंने कहा कि पहले आयकर में छूट और अब जीएसटी सुधार के बाद मध्यवर्गीय परिवारों के बैंक बैलेंस और आमदनी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परिणामस्वरूप वे अधिक वस्तुएं खरीदेंगे या फिर कहीं निवेश करेंगे। खपत, निवेश और बचत की तीनों गतिविधियां देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी।

