GST New Rate Effect : जीएसटी बदलाव से जनता के पास आएंगे 2 लाख करोड़ रुपए : वित्त मंत्री

कहा, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा अवसर, इससे देश की अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख

GST New Rate Effect (आज समाज), बिजनेस डेस्क : केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में जीएसटी की नई प्रणाली 22 सितंबर से लागू करने का फैसला लिया है। इस संबंधी घोषणा देश की वित्त मंत्री ने चार सितंबर को ही कर दी थी। अब जबकि जीएसटी की नई दरें लागू होने में दो ही दिन का समय बचा है तो इस समय हर देशवासी के मन में यही प्रश्न है कि नई जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद आखिर आम आदमी को क्या फायदा होगा। हालांकि चार सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी की नई दरें लागू होने से आम आदमी की जरूरत के 90 प्रतिशत सामान सस्ता हो जाएगा।

जेब में पैसा होगा तो लोग मर्जी से ज्यादा खर्च करेंगे

वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था में पंख लग जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में बदलाव से आम लोगों के पास 2 लाख करोड़ रुपये आएंगे। इससे लोग अपनी मर्जी से ज्यादा खर्च कर पाएंगे। विशाखापत्तनम में ‘नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स ‘ पर एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 99% सामान, जिनसे 12% रेवेन्यू आता है, अब 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे। इससे मिडिल क्लास और गरीबों को बहुत फायदा होगा। निर्मला सीतारमण के अनुसार, जीएसटी काउंसिल का यह फैसला उपभोक्ताओं पर टैक्स का बोझ कम करने और अर्थव्यवस्था में पैसे की तरलता बढ़ाने के लिए है।

आम आदमी ही नहीं उद्योगों को भी होगा फायदा

निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के विभिन्न उद्योगों को जो फायदे मिलेंगे, वे इन नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स से जनता के लिए दस गुना ज्यादा होंगे। इसका मतलब है कि जीएसटी में बदलाव से उद्योगों के साथ-साथ आम लोगों को भी बहुत फायदा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी से होने वाली कमाई साल 2018 में 7.19 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर साल 2025 में 22.08 लाख करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स भरने वालों की संख्या 65 लाख से बढ़कर 1.51 करोड़ हो गई है। यानी, ज्यादा लोग टैक्स भर रहे हैं और सरकार की कमाई भी बढ़ रही है।