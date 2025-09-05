GST New Rates Effect Indian Economy : जीएसटी बदलाव से देश का विकास तेज होगा : गोयल

कहा, जीएसटी बदलाव देश की अर्थव्यवस्था में अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव

GST New Rates Effect Indian Economy (आज समाज), नई दिल्ली: वित्त मत्री द्वारा चार सितंबर को जीएसटी दरों में किए गए बदलाव की सराहना करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के विकास की गति को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि ये बदलाव देश की अर्थव्यवस्था के लिए पिछले 60 सालों में सबसे बड़ा बदलाव है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साहसिक फैसला लिया है।

इससे देश का विकास तेजी से होगा और सभी लोग खुशहाल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी में कटौती से नौकरियों में तेजी आएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी में कटौती प्रधानमंत्री मोदी की सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि देश में कारोबार करना आसान हो और लोगों का जीवन भी आसान बने। इससे सभी को तरक्की करने के मौके मिलेंगे और सब खुशहाल रहेंगे।

जीएसटी सुधार से कैसे होगा लाभ

आर्थिक विशेषज्ञों ने जीएसटी स्लैब और दर युक्तिकरण के साथ-साथ प्रक्रिया में सुधार को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया। जीएसटी की नवीनतम घोषणा से मुद्रास्फीति कम हुई है, विकास बढ़ा है, उपभोक्ता भावना में सुधार हुआ है, राजकोषीय समेकन का मार्ग बाधित नहीं हुआ है, व्यापार करने में आसानी हुई है और टैरिफ के प्रतिकूल प्रभावों में आंशिक रूप से कमी आई है।

दूसरी छमाही में मामूली राजस्व हानि होने की संभावना

सरकार का अनुमान है कि जीएसटी दर में कटौती से सरकार के खजाने पर शुद्ध रूप से 48,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। आईसीआरए लिमिटेड की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि त्योहारी अवधि की शुरूआत में जीएसटी युक्तिकरण के अपेक्षा से पहले कार्यान्वयन को देखते हुए, इस वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में मामूली राजस्व की हानि होने की संभावना है। इसके लिए अन्य राजस्व जुटाने या व्यय-बचत उपायों की आवश्यकता होगी।

सरकार ने जीएसटी सुधारों को बताया दिवाली का तोहफा

जीएसटी परिषद ने बुधवार को गहन विचार-विमर्श के बाद कई क्षेत्रों में दरों में उल्लेखनीय कटौती को मंजूरी दे दी। इसे सरकार ने देश के लिए दिवाली का तोहफा बताया है। आवश्यक वस्तुओं के मोर्चे पर, रोजमर्रा के घरेलू इस्तेमाल की वस्तुओं की कीमतें अब कम होंगी। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को मिलाकर जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया।

जीएसटी कटौती के बाद रवेन्यू में आएगी तेजी

जीएसटी से सरकार को होने वाले फायदे के बारे में बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि हर महीने जीएसटी से करीब 2 लाख करोड़ रुपये की कमाई हो रही है। उन्हें उम्मीद है कि इन बदलावों से टैक्स और भी ज्यादा आएगा। उन्होंने कहा कि मांग बढ़ने से यह और ऊपर जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी में कटौती के बाद भी रेवेन्यू में वृद्धि होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी में कटौती के बाद भी देश में निवेश तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि जब डिमांड होगी तो इंडस्ट्री की दिलचस्पी निवेश बढ़ाने में होगी। डिमांड बढ़ने का मतलब है कि नौकरियों के मौके बढ़ेंगे। ज्यादा निवेश से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी।

ये भी पढ़ें : Business News Hindi : निर्यातकों के लिए पैकेज जारी कर सकती है केंद्र सरकार