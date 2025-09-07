Gold Price Update : जीएसटी बदलाव का सोने-चांदी की कीमतों पर कोई असर नहीं

नए स्लैब ढांचे में भी इन दोनों कीमतीं धातुओं पर 3 प्रतिशत जीएसटी रहेगा

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : जीएसटी दरों में बदलाव से हर किसी को उम्मीद थी कि सोने और चांदी की कीमतों में भी शायद कमी आई। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों पर लगने वाला जीएसटी अब भी तीन प्रतिशत पर बरकरार है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी के नए दो स्लैब ढांचे का असर इन कीमती धातुओं पर नहीं पड़ेगा। इन्हें अलग श्रेणी में रखा जाता है, जिन पर पहले से ही तीन प्रतिशत की विशेष दर लागू है।

हालांकि रत्न व आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद का कहना है कि जीएसटी सुधारों से हीरा एवं आभूषण क्षेत्र को काफी राहत मिली है। बयान में कहा गया है कि सरकार ने डायमंड इम्प्रेस्ट आॅथराइजेशन स्कीम (डीआईएएस) के तहत 25 सेंट तक के प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरों के आयात को आईजीएसटी से छूट देने के फैसला किया है। इस पर पहले 18 प्रतिशत आईजीएसटी लागू था। इस कदम से कार्यशील पूंजी का दबाव कम होगा और छोटे हीरा प्रसंस्करण में लगे निमार्ताओं और निर्यातकों को मदद मिलेगी।

अभी रिकॉर्ड स्तर पर हैं सोना-चांदी के दाम

शुक्रवार कोे एक बार फिर से सोने में तेजी देखने को मिली। जानकारों का कहना है कि सोने के दाम में यह तेजी खरीदारी के चलते आई। भारतीय सरार्फा बाजार की बात की जाए तो शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के सरार्फा बाजार में सोने की कीमत 900 रुपए की तेजी के साथ 1,06,970 रुपऐ प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमतें 1,25,600 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर रहीं। दूसरी तरफ स्वर्ण जानकारों का कहना है कि इस तेजी के पीछे फेडरल रिजर्व 16-17 सितंबर को होने वाली अपनी नीतिगत बैठक में ब्याज दर में कटौती का विकल्प चुन सकता है।

गुरुवार को आई थी गिरावट

अपने रिकॉर्ड स्तर को छूने के बाद गुरुवार को दोनों के भाव में गिरावट दिखाई दी। गुरुवार को दिल्ली के सरार्फा बाजार में सोने की कीमत एक हजार रुपए प्रति 10 ग्राम कम होकर 1,06,070 रुपये रह गई। जबकि बुधवार को सोने ने अपना आॅल टाइम हाई लगाते हुए 1,07,070 रुपए प्रति दस ग्राम लगाया था। वहीं चांदी 500 रुपये गिरकर 1,25,600 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गई। सरार्फा बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के अनुरूप कारोबारियों की मुनाफावसूली से सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली।

बुधवार को सोने-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड

बुधवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली यह बहुमूल्य धातु 1,07,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी, जो इसका सर्वकालिक उच्चतम स्तर था। पिछले सत्र में सफेद धातु 1,26,100 रुपये प्रति किलोग्राम के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ था।

