GST 2.0 Implemented : आज से डेयरी प्रोडक्ट के साथ-साथ खाने का तेल, पैक्ड आटा और साबुन जैसी रोज़मर्रा की चीजें हुई सस्ती

GST 2.0(आज समाज) : GST रिफॉर्म 2.0 लागू हो गया है, जिससे मार्केट में महंगाई से काफी राहत मिलेगी। रोजमर्रा की चीजें, डेयरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान और गाड़ियों की कीमतें काफी कम हो जाएंगी। आज से कंपनियों और दुकानदारों को अपने प्रोडक्ट की कीमतें कम करनी होंगी।

कुछ लग्जरी सामान पर टैक्स बढ़ जाएगा, जिससे वे महंगे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि नए टैक्स स्लैब से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। कुछ दिन पहले, केंद्र सरकार ने चार में से दो पुराने GST स्लैब हटाकर दो नए स्लैब बनाए थे। इस रिपोर्ट से आप जान सकते हैं कि मार्केट में क्या सस्ता होगा।

18% और 5% के GST स्लैब को मंजूरी

केंद्र सरकार ने 18% और 5% के GST स्लैब को मंजूरी दे दी है। इस नए टैक्स सिस्टम को ज़रूरी सामान और आम लोगों के इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए बनाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, डेयरी प्रोडक्ट के साथ-साथ खाने का तेल, पैक्ड आटा और साबुन जैसी रोज़मर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं।

स्टूडेंट की पढ़ाई से लेकर दवाएं, कार, बाइक, एयर कंडीशनर और टीवी तक, सब कुछ सस्ता हो गया है। खाने-पीने की चीज़ों पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा, कई दूसरे प्रोडक्ट को भी GST से बाहर कर दिया गया है।

ये चीजें सस्ती होंगी

सरकार ने खाने-पीने की चीज़ों को GST से बाहर कर दिया है। इनमें UHT मिल्क, पनीर, पिज़्ज़ा, सभी तरह की ब्रेड, रेडी-टू-ईट रोटी और पराठा शामिल हैं, जिनकी कीमतें कम हो जाएंगी। बच्चों की पढ़ाई का सामान जैसे पेंसिल, कटर, इरेज़र, नोटबुक, मैप, ग्लोब, वॉटर सर्वे चार्ट, एटलस, प्रैक्टिस बुक और ग्राफ बुक को भी GST से बाहर कर दिया गया है।

इसका मतलब है कि इन सभी चीज़ों पर पहले 12% GST लगता था। 33 जान बचाने वाली दवाओं पर लगने वाला GST स्लैब भी हटा दिया गया है। तीन तरह के कैंसर की दवाएं भी सस्ती हो गई हैं। पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी GST से बाहर कर दिया गया है, जिससे बहुत से लोगों को फायदा होगा।

350 सीसी या उससे कम इंजन वाली बाइक सस्ती हो जाएंगी। 4 मीटर से कम लंबाई वाली गाड़ियां भी सस्ती हो गई हैं। खरीदने से पहले डीलर से ज़रूर पता कर लें।

