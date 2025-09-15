Indoor Plants: घर पर उगाएं ये पौधे, कीड़े-मकोड़ों रहेंगे दूर

जानिए कुछ इनडोर प्लांट्स के बारे में

Indoor Plants, (आज समाज), नई दिल्ली: बरसात का मौसम चल रहा है। खूब बारिश हो रही है। इस सीजन में घर में छोटे-मोटे कीड़ों का आना एक आम समस्या है। उन कीड़ों से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। घर में बच्चे हैं तो समस्याएं और बढ़ जाती हैं। इन कीड़ों को भगाने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं। लेकिन इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है तो चलिए हम आपको कुछ इनडोर प्लांट्स के बारे में बताते हैं, जिसको घर में लगाने से इन बरसाती कीड़ों से छुटकारा मिल सकता है।

तुलसी का पौधा

घर में तुलसी का पौधा लगाने से कीड़े-मकोड़ों से छुटकारा मिलती है। इसकी तेज गंध से मच्छर और कीड़े दूर भागते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए एक अच्छी जल निकासी वाला गमला लेना चाहिए। पौधा लगाने के लिए जैविक खाद वाली मिट्टी तैयार करें। तुलसी का पौधा उगाने के लिए बीज या पौधा लगा सकते हैं।

बीजों को गमले में बोएं या पौधे को गमले में लगाएं और मिट्टी को अच्छी तरह से दबाएं। गमले में पर्याप्त पानी देना चाहिए। ये साफ करा चाहिए कि मिट्टी हमेशा नम हो। तुलसी को पर्याप्त धूप की जरूरत होती है। हालांकि अत्यधिक धूप से बचाना भी जरूरी है। नियमित रूप से गमले की देखभाल करें, पौधे की छंटाई करें।

लेमनग्रास का पौधा

लेमनग्रास का पौधा घर में लगाने से छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े घर से दूर भागते हैं। लेमनग्रास आमतौर पर बीज से नहीं, बल्कि उसकी जड़ वाली कलम या तैयार पौधे से लगाया जाता है। लेमनग्रास को रोजाना कम से कम 6-7 घंटे की धूप चाहिए। रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है।

इसमें गोबर की खाद या कम्पोस्ट मिलाएं। पौधे को जमीन में 4-6 इंच गहराई तक लगाएं। दो पौधों के बीच कम से कम 1 फीट की दूरी रखें। पौधे में हर 2-3 दिन में पानी दें।

पुदीना का पौधा

घर में पुदीना का पौधा लगाने से भी कीड़े-मकोड़ों से छुटकारा मिलता है। इस पौधे के गंध से छोटे-मोटे कीड़े दूर भागते हैं। पुदीना का पौधा लगाने के लिए एक ऐसा गमला लेना चाहिए, जिसमें नीचे छेद हो। गमले में मिट्टी भरना चाहिए। इसमें खाद या कंपोस्ट मिलाना चाहिए। पुदीना की ऐसी ताजी टहनी लेना चाहिए, जिसमें कम से कम 4-6 पत्ते हों।

टहनी को पानी में 3-5 दिन तक रखें, जब तक जड़ें निकल आएं। जड़ निकली हुई टहनी को मिट्टी में करीब 2 इंच गहराई तक दबा दें। रोजाना थोड़ा-थोड़ा पानी देते रहें, लेकिन पानी जमा न होने दें। पौधा बढ़ने लगे तो तो हर 2-3 हफ्ते में ऊपर से हल्की कटाई करते रहें।

गेंदा का पौधा

घर में गेंदा का फूल लगाने से छोटे-मोटे कीड़े नहीं आते हैं। अच्छी किस्म के गेंदा के बीज या नर्सरी से तैयार पौधा लें। गेंदा के लिए अच्छी जल निकासी वाली, उपजाऊ दोमट मिट्टी बेहतर होती है।

बीज को 1-2 सेमी गहराई में बोएं या पौधे को 20-30 सेमी दूरी पर लगाएं। बीज बोने के बाद हल्की सिंचाई करें। पौधा बढ़ने लगे तो हर 2-3 दिन में नियमित पानी दें। सूखे पत्ते और मुरझाए फूल हटा दें।

