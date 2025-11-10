Cherry Tomato Farming: गार्डन में उगाएं चेरी टमाटर

किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक बेहतर जरिया है चेरी टमाटर

Cherry Tomato Farming, (आज समाज), नई दिल्ली: टमाटर की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक बेहतर जरिया है। इसकी कुछ ऐसी किस्में हैं, जिसमें न कीट लगते हैं और न ही कोई रोग। इन किस्मों की खेती से किसान अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दरअसल, टमाटर एक ऐसी फसल है, जिसकी मांग बाजार में सालोंभर रहती है।

ऐसे में यह कह सकते हैं कि इन दिनों टमाटर की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। साथ ही लोग टमाटर की महंगी कीमतों से बचने के लिए इसे अपने गार्डन में भी उगा सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी टमाटर की कुछ ऐसी ही किस्म की तलाश कर रहे हैं तो आप चेरी टमाटर बीज सस्ते में यहां से खरीद सकते हैं।

यहां मिलेगा टमाटर का बीज

राष्ट्रीय बीज निगम आॅनलाइन टमाटर की बीज बेच रहा है। इस बीज को आप एनएससी के आॅनलाइन स्टोर से खरीद कर सकते हैं। साथ ही इसे आॅनलाइन आॅर्डर करके अपने घर भी मंगवा सकते हैं।

चेरी टमाटर की खासियत

अधिक उपज के लिए आप अपने घरों में चेरी टमाटर उगा सकते हैं। चेरी टमाटर सामान्य टमाटर की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। इसकी खासियत यह है कि एक पौष्टिक विकल्प होता है। यही कारण है कि ये सामान्य टमाटर की तुलना में महंगा बिकता है। चेरी टमाटर स्वाद में लाजवाब होता है। चेरी टमाटर की खेती अगर आप मेट्रो या बड़े शहरों के आसपास पॉलीहाउस में करते हैं, तो आप इसकी मार्केटिंग कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपके पास खेत नहीं है, तो आप गमले में भी टमाटर उगा सकते हैं।

चेरी टमाटर के बीज की कीमत

अगर आप टमाटर की खेती या गार्डनिंग करना चाहते हैं तो चेरी टमाटर के 1 ग्राम के पैकेट का बीज फिलहाल 25 फीसदी छूट के साथ 75 रुपये में राष्ट्रीय बीज निगम की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसे खरीद कर आप आसानी से टमाटर की खेती और गार्डनिंग कर सकते हैं। साथ ही इससे बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं।

गमले में कैसे उगाएं चेरी टमाटर

चेरी टमाटर को गमले में उगाने के लिए सबसे पहले एक बड़े साइज का गमला लें। फिर उसमें बलुई दोमट मिट्टी और खाद डालें। क्योंकि बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी जल निकासी होती है और पौधों की जड़ें आसानी से विकसित हो सकती हैं। गमले में चेरी टमाटर के पौधे लगाने के बाद उसे प्रतिदिन कम से कम 6-8 घंटे सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है, इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी मिल सके।

वहीं, हर एक चेरी टमाटर के पौधे से औसतन 9 से 10 टमाटर के गुच्छे प्राप्त होते हैं। इन गुच्छों में हर एक टमाटर का वजन करीब 7 से 8 ग्राम होता है। ऐसे में एक स्वस्थ चेरी टमाटर का पौधा लगभग 3.5 से 5 किलोग्राम तक टमाटर की उपज दे सकता है।