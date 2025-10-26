Celery: इन आसान टिप्स से गमले में उगाएं अजवाइन

पूरे साल खाली नहीं होगी मसालेदानी

Celery, (आज समाज), नई दिल्ली: अजवाइन हमारे रसोईघर की एक ऐसा आम लेकिन जरूरी मसाला है, जो स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत का भी खजाना है। यह न सिर्फ खाने का स्वाद दोगुना करती है बल्कि पेट से जुड़ी कई परेशानियों में भी फायदेमंद होती है। अगर आप चाहें तो इसे आसानी से अपने घर में, बालकनी या आंगन के एक छोटे से गमले में उगा सकते हैं। चलिए जानते हैं अजवाइन उगाने के कुछ आसान टिप्स।

बेहद आसान हैं ये तरकीबें

हम आपको अजवाइन उगाने के बेहद ही आसान टिप्स बताने जा रहे हैं। अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो आपकी मसालेदानी साल भर ताजी अजवाइन से भरी रहेगी। यह आपके भोजन में खुशबू तो बढ़ाएगी ही बल्कि सेहत के लिए भी वरदान साबित होगी।

सही मिट्टी का चुनाव करें

अजवाइन को हल्की, उपजाऊ और जल निकासी वाली मिट्टी पसंद होती है। मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर तैयार करें। अगर आप गमले में लगा रहे हैं, तो मिट्टी, रेत और खाद को 2:1:1 के अनुपात में मिलाएं ताकि पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व मिल सकें।

बीज बोने का सही तरीका

अजवाइन के बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत गहराई में न बोएं। बस मिट्टी की ऊपरी सतह पर हल्के हाथों से छिड़क दें और ऊपर से थोड़ा पानी डाल दें। बुवाई के बाद गमले को धूप वाली जगह रखें, लेकिन शुरूआत में तेज धूप से बचाएं।

पानी और देखभाल

अजवाइन के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। मिट्टी जब सूखी लगे तभी पानी दें। अधिक पानी देने से पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं। ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो। हफ्ते में 2 से 3 बार हल्की सिंचाई पर्याप्त है।

धूप और तापमान

अजवाइन के पौधे को हल्की धूप पसंद है। अगर आप इसे घर के अंदर रख रहे हैं तो उसे ऐसी जगह रखें जहां रोजाना 4 से 5 घंटे धूप मिले। सर्दियों के मौसम में यह पौधा बहुत अच्छे से बढ़ता है।

कटाई का सही समय

बीज बोने के लगभग 5 से 6 हफ्तों बाद आप इसकी पत्तियां तोड़ना शुरू कर सकते हैं। पौधों को बार-बार हल्के से ट्रिम करते रहें ताकि नई कोपलें निकलती रहें।