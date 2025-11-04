Amritsar Breaking News : सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान रवाना

श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज करेंगे संगत की अगुवाई

Amritsar Breaking News (आज समाज), अमृतसर : श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर भारत से श्रद्धालुओं का एक जत्था आज पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। भारत से आज रवाना हुआ जत्था पाकिस्तान स्थित उन ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करेगा जहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का अहम समय बिताया। जत्थे की अगुवाई श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज भी जत्थे में शामिल हैं और वे संगत की अगुवाई करेंगे।

यह जत्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के मुख्य कार्यालय से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले एसजीपीसी कार्यालय में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जहां जत्थे की अगुवाई करने वाले नेताओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर संगतों ने कहा कि उनके मन में अत्यधिक उत्साह है, क्योंकि वे पहली बार पाकिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करने जा रहे हैं।

13 नवंबर को वापस लौटेगा जत्था

जत्था पाकिस्तान के ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब, डेरा साहिब लाहौर सहित कई पवित्र गुरुद्वारों के दर्शन करेगा और 13 नवंबर को अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत वापस लौटेगा। इस अवसर पर सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज और जत्थे की अगुवाई कर रहे सदस्यों ने कहा कि पाकिस्तान के गुरुद्वारों में अरदास की जाएगी कि श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर हमेशा खुला रहे और बंदी सिखों की जल्द रिहाई हो। यह यात्रा सिख धर्म की प्रकाशमयी परंपरा और गुरु नानक देव जी के विश्व भाईचारे के संदेश को और अधिक मजबूत करती है।

समय-समय पर जत्थे जाते हैं पाकिस्तान

ज्ञात रहे कि पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से जत्थे पाकिस्तान जाते हैं। यह जत्थे कई अहम अवसरों पर पाकिस्तान जाते हैं। हालांकि जब दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हों तो इन जत्थों को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं मिल पाती।

