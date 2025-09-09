Ludhiana Crime News : फिल्मी अंदाज में उड़ाया दूल्हे की मां का पर्स

बीच में था 22 तोले सोना, दो आईफोन, डेढ़ लाख रुपए नकद और अन्य सामान, कोट पैंट में आए युवकों ने 10 मिनट में दिया वारदात को अंजाम

Ludhiana Crime News (आज समाज), लुधियाना। पखोवाल रोड स्थित एक वेडिंग रिसोर्ट से शादी में मेहमान बनकर आए चार युवकों ने फिल्मी अंदाज से मात्र 10 मिनट के अंदर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दे दिया। दरअसल ये आरोपी रात साढ़े 11 बजे एक-एक करके रिसोर्ट में दाखिल हुए। उसके बाद उन्होंने बिना कोई समय गवाए सीधा दूल्हे की मां को टारगेट किया और मात्र 10 मिनट में ही उसका पर्स चुराकर मौके से फरार हो गए।

पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार पीड़ित पक्ष ने बताया है कि पर्स में करीब 25 लाख रुपए के गहने और नकदी भी थी। पुलिस ने जब मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश की तो रिसोर्ट से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में पड़ा खाली पर्स बरामद हुआ।

सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात

जानकारी देते अमन ने बताया कि उनके रिश्तेदार पानीपत निवासी गुरबख्श लाल कक्कड़ के बेटे आदित्या की शादी लुधियाना की लड़की के साथ तय हुई थी। पखोवाल रोड पर एक रिसोर्ट में शादी का आयोजन किया गया था। इस दौरान दूल्हे की मां ने अपना पर्स टेबल पर रखा हुआ था, तभी दूल्हा-दूल्हन की प्री-वेडिंग शूट की वीडियो स्क्रीन पर चला दी। जिसे देखने के लिए दूल्हे की मां पर्स टेबल पर छोड़कर चली गई। इतने में कोट-पैंट पहने एक शख्स आया और उसने आकर इधर-उधर देखा, तभी उसके दो साथी और आ गए। वो भी नजर रखने लगा। फिर इन तीनों का चौथा साथी जोकि नाबालिग था, वो आया। उसने अपना कोट उतारा और हाथ पर रख लिया।

फिर उसने चुपके से पर्स उठाया और उसके ऊपर कोट डाल दिया। फिर एक-एक करके तीनों रिसोर्ट से बाहर हो गए। जब दूल्हे की मां दोबारा पर्स उठाने आई तो पर्स वहां नहीं था। उसने शोर मचा दिया। इसके बार बारातियों मे रिसोर्ट के स्टाफ को बुलाया और फिर सबकी तलाशी ली, लेकिन किसी के पास से पर्स नहीं मिला।

पर्स में था इतना सामान

पीड़ितों ने इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जब पुलिस ने आकर रिसोर्ट के कैमरे चैक किए तो पता चला कि चार संदिग्ध शादी में आते हैं और एक पर्स उठाकर फरार हो जाता है। परिवार के मुताबिक पर्स में 22 तोले सोना, डेढ़ लाख कैश, दो आईफोन और एक इनोवा कार की चाबी थी। पुलिस ने तुरंत उक्त नंबरों को सर्विलांस पर लगाया। उनकी लोकेशन गांव सुनेत के नजदीक मिली। जब पुलिस गांव सुनेत पहुंची तो पता के खाली प्लाट में पर्स पड़ा था। उसमे चार्जर और इनोवा कार की चाबियां थीं। जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। उधर, जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को संदिग्धों की तस्वीरें मिल गई हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

